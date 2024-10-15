В мэрии Перми объяснили, зачем спилили деревья на набережной Камы

В мэрии Перми объяснили, зачем спилили на набережной березы. Такое решение было принято после обследования зеленых насаждений набережной еще в 2023 году. Выяснилось, что 14 деревьев являются аварийными и подлежат сносу.
«В ходе комиссионного обследования зеленых насаждений в границах сквера на нижней части набережной реки Камы были выявлены аварийные деревья в количестве 14 штук, которые имеют пятую категорию состояния деревьев „сухостой“», — сообщили perm.aif.ru в администрации Перми.
В мэрии добавили, что до конца 2024 года планируют компенсировать срубленные березы, высадив новые. Ранее жителей Перми возмутило, что рабочие рубят деревья в сквере на набережной Камы. Соответствующие фотографии недовольные горожане выложили в соцсетях.
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