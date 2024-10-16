Челябинский депутат Госдумы призвал коллег меньше говорить журналистам

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Русский экономический форум с участием Игоря Левитина. Челябинск, наумов станислав
Станислав Наумов призвал депутатов не рассказывать о законодательных инициативах публично Фото:

Депутат Госдумы от Челябинской области Станислав Наумов обратился к коллегам с предложением меньше выдавать в публичное пространство информации об их законодательных инициативах. Об этом 16 октября сообщили в пресс-службе ЛДПР.

«Лично меня очень раздражает, когда я открываю тот или иной Telegram-канал и читаю сообщения, которые начинаются: „В Госдуме предлагают, в Госдуме собираются…“. При этом речь идет всего лишь о том, что кто-то из нас с вами, в том числе и я ответили на вопросы журналистов. И дальше возникает абсолютно ненужная на ровном месте общественная дискуссия, что, безусловно, отвлекает, в том числе и нас с вами, от содержательной законотворческой работы», — заявил Наумов.

Наумов был избран депутатом Госдумы по спискам ЛДПР. В парламенте он представляет Челябинскую область и входит в комитет по экономической политике.

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Депутат Госдумы от Челябинской области Станислав Наумов обратился к коллегам с предложением меньше выдавать в публичное пространство информации об их законодательных инициативах. Об этом 16 октября сообщили в пресс-службе ЛДПР. «Лично меня очень раздражает, когда я открываю тот или иной Telegram-канал и читаю сообщения, которые начинаются: „В Госдуме предлагают, в Госдуме собираются…“. При этом речь идет всего лишь о том, что кто-то из нас с вами, в том числе и я ответили на вопросы журналистов. И дальше возникает абсолютно ненужная на ровном месте общественная дискуссия, что, безусловно, отвлекает, в том числе и нас с вами, от содержательной законотворческой работы», — заявил Наумов. Наумов был избран депутатом Госдумы по спискам ЛДПР. В парламенте он представляет Челябинскую область и входит в комитет по экономической политике.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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