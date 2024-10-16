Челябинский депутат Госдумы призвал коллег меньше говорить журналистам

Станислав Наумов призвал депутатов не рассказывать о законодательных инициативах публично Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы от Челябинской области Станислав Наумов обратился к коллегам с предложением меньше выдавать в публичное пространство информации об их законодательных инициативах. Об этом 16 октября сообщили в пресс-службе ЛДПР.

«Лично меня очень раздражает, когда я открываю тот или иной Telegram-канал и читаю сообщения, которые начинаются: „В Госдуме предлагают, в Госдуме собираются…“. При этом речь идет всего лишь о том, что кто-то из нас с вами, в том числе и я ответили на вопросы журналистов. И дальше возникает абсолютно ненужная на ровном месте общественная дискуссия, что, безусловно, отвлекает, в том числе и нас с вами, от содержательной законотворческой работы», — заявил Наумов.

Наумов был избран депутатом Госдумы по спискам ЛДПР. В парламенте он представляет Челябинскую область и входит в комитет по экономической политике.