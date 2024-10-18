Ключевой троллейбусный маршрут возвращают в Екатеринбурге

«Гортранс» Екатеринбурга вернет раньше срока троллейбусный маршрут №34
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Выделеная полоса общественного транспорта на Малышева. Екатеринбург, троллейбус, дорожное движение, полоса общественного транспорта, дорожная разметка, полоса для автобусов
Маршрут восстановят 19 октября (архивное фото) Фото:

«Гортранс» Екатеринбурга раньше срока восстановит троллейбусный маршрут №34, который изменили на время ремонтных работ по улице Советской. Транспорт поедет по прежнему пути с 19 октября. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.

«С 19 октября восстанавливается движение троллейбусного маршрута №34 по улице Советской», — следует из сообщения. Изначально маршрут планировали вернуть к 31 октября.

На данном участке специалисты с 15 мая проводят реконструкцию магистральных тепловых сетей. Из-за работ также изменился автобусный маршрут №81, однако его возвращать раньше пока не собираются.

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«Гортранс» Екатеринбурга раньше срока восстановит троллейбусный маршрут №34, который изменили на время ремонтных работ по улице Советской. Транспорт поедет по прежнему пути с 19 октября. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика. «С 19 октября восстанавливается движение троллейбусного маршрута №34 по улице Советской», — следует из сообщения. Изначально маршрут планировали вернуть к 31 октября. На данном участке специалисты с 15 мая проводят реконструкцию магистральных тепловых сетей. Из-за работ также изменился автобусный маршрут №81, однако его возвращать раньше пока не собираются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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