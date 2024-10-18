Ключевой троллейбусный маршрут возвращают в Екатеринбурге

«Гортранс» Екатеринбурга раньше срока восстановит троллейбусный маршрут №34, который изменили на время ремонтных работ по улице Советской. Транспорт поедет по прежнему пути с 19 октября. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.
«С 19 октября восстанавливается движение троллейбусного маршрута №34 по улице Советской», — следует из сообщения. Изначально маршрут планировали вернуть к 31 октября.
На данном участке специалисты с 15 мая проводят реконструкцию магистральных тепловых сетей. Из-за работ также изменился автобусный маршрут №81, однако его возвращать раньше пока не собираются.
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