«У нас будет вся власть, а у них — никакой»: как ученый превратил студентов в жестоких садистов

Автор «стэнфордского эксперимента» Филип Зимбардо умер в 91 год

19 октября 2024 в 17:05 Размер текста - 17 +

«Стэнфордский эксперимент превратил студентов в садистов всего за шесть дней Екатерина Сычкова Пятьдесят лет назад ученый Стэнфордского университета Филип Зимбардо решил проверить как меняется поведение человека в зависимости от обстоятельств. Чтобы это сделать, он превратил жизнь нескольких своих студентов в настоящий кошмар: ученикам выдали тюремные робы, заперли в подвале университета, а следить за ними поставили однокурсников, которые с каждым днем становились все жестче. 14 октября Филип Зимбардо умер на 92 году жизни. Рассказываем, как проходил его знаменитый «стэнфордский эксперимент». «У нас будет вся власть, а у них — никакой» В 1971 году к Филипу Зимбардо обратились американские военные, — они заказали ученому исследование. Их целью было узнать, почему в исправительных учреждениях и морской пехоте случаются конфликты. Зимбардо загорелся идеей и решил провести научный эксперимент, поместив студентов в некомфортную обстановку. К своему эксперименту ученый подошел с размахом: в подвале университета он вместе с коллегами соорудил подобие настоящей тюрьмы, а затем принялся искать добровольцев. Jochen Tack/Global Look Press Объявление о проведении исследования опубликовали в газетах, пообещав денежное вознаграждение за каждый день эксперимента. Семьдесят студентов тут же захотели стать добровольцами. Филип Зимбардо тщательно отбирал учащихся — ему необходимы были законопослушные люди без психологических и физических проблем. В итоге 24 ученика прошли отбор. Студентов разделили на две группы — заключенных и надзирателей. Первым предстояло провести ближайшие 14 дней в небольших камерах, в которых помещались всего три человека. Надзиратели же приходили в «тюрьму» как на работу — у них был свой график дежурств, и в рабочие дни они по восемь часов следили за однокурсниками в тюремных робах. Перед тем как начать эксперимент, ученый отдельно собрал добровольцев, ставших надзирателями, и провел им небольшой инструктаж. «Создайте у заключенных чувство тоски, чувство страха, ощущение произвола и того, что их жизнь полностью контролируется нами, системой, вами, мной и у них нет никакого личного пространства», — говорил учащимся Зимбардо. «В этой ситуации у нас будет вся власть, а у них — никакой». По всему подвалу Филип Зимбардо установил скрытые микрофоны и камеры наблюдения. В первую ночь эксперимента «надзиратели» приходили домой к однокурсникам и арестовывали их. Вместе с настоящими полицейскими их доставляли к подвалу университета. Когда всех заключенных заперли в подвале, эксперимент начался. Садисты в форме С первых же минут в «тюрьме» узники и надзиратели начали отыгрывать свои роли. Арестованных студентов обыскали, отобрали все вещи, раздели до гола и выдали тюремную одежду. Silas Stein/Global Look Press Первый день проходил довольно спокойно. Ближе к вечеру охранники почувствовали свою безнаказанность. Арестованных заставляли мыть туалеты и заниматься спортом до изнеможения. Если кто-то из заключенных начинал сопротивляться — его тут же отправляли в одиночную камеру. Уже на вторые сутки один из студентов, сидящих в клетке, не выдержал. 22-летний Дуглас Корпи начал рыдать и кричать сокамерникам, что «им не выбраться отсюда». Но никто не подумал приостанавливать эксперимент — наблюдающий за процессом Филип Зимбардо лишь отметил, что у заключенного случилось «острое эмоциональное расстройство». Вскоре истерика случилась еще у одного арестованного. Филипу Зимбардо пришлось спуститься в «тюрьму» и попытаться объяснить студенту, что это все всего лишь эксперимент. Но это не помогло — в итоге двух учеников вывели из камер раньше срока. Christian Charisius/ Global Look Press Тем временем сторожи становились все злее и жестче. Несмотря на то, что охранники должны были «работать» только восемь часов в день, многие оставались в подвале до поздней ночи. Тогда для заключенных начинались самые страшные часы — надзиратели были уверены, что в темноте на камерах наблюдения ничего не видео, и вели себя особенно жестоко. Ради развлечения они не давали узникам спать, а один из тюремщиков даже получил среди заключенных прозвище Джон Уэйн за свою жестокость — в честь орудовавшего в США серийного убийцы. «Что происходит, когда хорошие люди попадают в плохое место» С каждым днем все больше заключенных начинали срываться. В итоге эксперимент, который планировали проводить две недели, закончили на шестой день. Опыт потребовала остановить аспирантка и невеста Филипа Зимбардо Кристина Маслах — женщина не знала о том, что творится в подвале, и пришла в ужас, когда впервые увидела состояние тюрьмы и заключенных. Mark Hertzberg/Global Look Press К моменту, когда все студенты вышли из подвала, каждый третий надзиратель хотя бы раз проявлял садистские наклонности, а у пятерых арестованных случлился нервный срыв. Когда люди узнали о «стэнфордском эксперименте», то Филипа Зимбардо тут же начали критиковать за негуманность и аморальность его работы. Но по мнению ученого, его эксперимент показал, что каждый может оказаться зверем, если окажется в звериной шкуре. «Что происходит, когда хорошие люди попадают в плохое место? Что побеждает — добро или зло? Вот лишь некоторые вопросы, которыми мы задавались, запуская этот симулятор тюремной жизни», — размышлял Филип Зимбардо. Критика эксперимента Филип Зимбардо (слева) Andy Kropa/AP/TASS Долгие годы специалисты изучали «стэнфордский эксперимент» и пришли к выводу, что опыт Зимбардо вряд ли можно назвать объективным. Судя по аудиозаписям из подвала, ученый подстрекал студентов, призывая их вжиться в роль надзирателей и не давать спуску арестованным. Еще одной причиной для сомнений в честности эксперимента эксперты называют сам способ, которым Филип Зимбардо заманивал студентов — по мнению исследователей, на предложение побыть надзирателем могли согласиться только люди, склонные к садизму. К тому же, спустя годы некоторые участники эксперимента начали признаваться, что их истерики на самом деле были лишь попыткой уйти домой пораньше. Один из студентов заявил, что начал симулировать плач, когда его не отпустили из клетки по первому требованию. Из-за этого многие исследователи «стэнфордского эксперимента» считают, что на самом деле Филип Зимбардо ничего не доказал. Но сам автор до конца жизни продолжал настаивать на своем — каким бы ни был хорошим человек, в жестких обстоятельствах в нем может проснуться животное. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пятьдесят лет назад ученый Стэнфордского университета Филип Зимбардо решил проверить как меняется поведение человека в зависимости от обстоятельств. Чтобы это сделать, он превратил жизнь нескольких своих студентов в настоящий кошмар: ученикам выдали тюремные робы, заперли в подвале университета, а следить за ними поставили однокурсников, которые с каждым днем становились все жестче. 14 октября Филип Зимбардо умер на 92 году жизни. Рассказываем, как проходил его знаменитый «стэнфордский эксперимент». В 1971 году к Филипу Зимбардо обратились американские военные, — они заказали ученому исследование. Их целью было узнать, почему в исправительных учреждениях и морской пехоте случаются конфликты. Зимбардо загорелся идеей и решил провести научный эксперимент, поместив студентов в некомфортную обстановку. К своему эксперименту ученый подошел с размахом: в подвале университета он вместе с коллегами соорудил подобие настоящей тюрьмы, а затем принялся искать добровольцев. Объявление о проведении исследования опубликовали в газетах, пообещав денежное вознаграждение за каждый день эксперимента. Семьдесят студентов тут же захотели стать добровольцами. Филип Зимбардо тщательно отбирал учащихся — ему необходимы были законопослушные люди без психологических и физических проблем. В итоге 24 ученика прошли отбор. Студентов разделили на две группы — заключенных и надзирателей. Первым предстояло провести ближайшие 14 дней в небольших камерах, в которых помещались всего три человека. Надзиратели же приходили в «тюрьму» как на работу — у них был свой график дежурств, и в рабочие дни они по восемь часов следили за однокурсниками в тюремных робах. Перед тем как начать эксперимент, ученый отдельно собрал добровольцев, ставших надзирателями, и провел им небольшой инструктаж. «Создайте у заключенных чувство тоски, чувство страха, ощущение произвола и того, что их жизнь полностью контролируется нами, системой, вами, мной и у них нет никакого личного пространства», — говорил учащимся Зимбардо. «В этой ситуации у нас будет вся власть, а у них — никакой». По всему подвалу Филип Зимбардо установил скрытые микрофоны и камеры наблюдения. В первую ночь эксперимента «надзиратели» приходили домой к однокурсникам и арестовывали их. Вместе с настоящими полицейскими их доставляли к подвалу университета. Когда всех заключенных заперли в подвале, эксперимент начался. С первых же минут в «тюрьме» узники и надзиратели начали отыгрывать свои роли. Арестованных студентов обыскали, отобрали все вещи, раздели до гола и выдали тюремную одежду. Первый день проходил довольно спокойно. Ближе к вечеру охранники почувствовали свою безнаказанность. Арестованных заставляли мыть туалеты и заниматься спортом до изнеможения. Если кто-то из заключенных начинал сопротивляться — его тут же отправляли в одиночную камеру. Уже на вторые сутки один из студентов, сидящих в клетке, не выдержал. 22-летний Дуглас Корпи начал рыдать и кричать сокамерникам, что «им не выбраться отсюда». Но никто не подумал приостанавливать эксперимент — наблюдающий за процессом Филип Зимбардо лишь отметил, что у заключенного случилось «острое эмоциональное расстройство». Вскоре истерика случилась еще у одного арестованного. Филипу Зимбардо пришлось спуститься в «тюрьму» и попытаться объяснить студенту, что это все всего лишь эксперимент. Но это не помогло — в итоге двух учеников вывели из камер раньше срока. Тем временем сторожи становились все злее и жестче. Несмотря на то, что охранники должны были «работать» только восемь часов в день, многие оставались в подвале до поздней ночи. Тогда для заключенных начинались самые страшные часы — надзиратели были уверены, что в темноте на камерах наблюдения ничего не видео, и вели себя особенно жестоко. Ради развлечения они не давали узникам спать, а один из тюремщиков даже получил среди заключенных прозвище Джон Уэйн за свою жестокость — в честь орудовавшего в США серийного убийцы. С каждым днем все больше заключенных начинали срываться. В итоге эксперимент, который планировали проводить две недели, закончили на шестой день. Опыт потребовала остановить аспирантка и невеста Филипа Зимбардо Кристина Маслах — женщина не знала о том, что творится в подвале, и пришла в ужас, когда впервые увидела состояние тюрьмы и заключенных. К моменту, когда все студенты вышли из подвала, каждый третий надзиратель хотя бы раз проявлял садистские наклонности, а у пятерых арестованных случлился нервный срыв. Когда люди узнали о «стэнфордском эксперименте», то Филипа Зимбардо тут же начали критиковать за негуманность и аморальность его работы. Но по мнению ученого, его эксперимент показал, что каждый может оказаться зверем, если окажется в звериной шкуре. «Что происходит, когда хорошие люди попадают в плохое место? Что побеждает — добро или зло? Вот лишь некоторые вопросы, которыми мы задавались, запуская этот симулятор тюремной жизни», — размышлял Филип Зимбардо. Долгие годы специалисты изучали «стэнфордский эксперимент» и пришли к выводу, что опыт Зимбардо вряд ли можно назвать объективным. Судя по аудиозаписям из подвала, ученый подстрекал студентов, призывая их вжиться в роль надзирателей и не давать спуску арестованным. Еще одной причиной для сомнений в честности эксперимента эксперты называют сам способ, которым Филип Зимбардо заманивал студентов — по мнению исследователей, на предложение побыть надзирателем могли согласиться только люди, склонные к садизму. К тому же, спустя годы некоторые участники эксперимента начали признаваться, что их истерики на самом деле были лишь попыткой уйти домой пораньше. Один из студентов заявил, что начал симулировать плач, когда его не отпустили из клетки по первому требованию. Из-за этого многие исследователи «стэнфордского эксперимента» считают, что на самом деле Филип Зимбардо ничего не доказал. Но сам автор до конца жизни продолжал настаивать на своем — каким бы ни был хорошим человек, в жестких обстоятельствах в нем может проснуться животное.