21 октября 2024

Шесть трамваев в Челябинске изменят маршруты движения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ограничение на движение трамваем продлится до 18:30
Ограничение на движение трамваем продлится до 18:30 Фото:

В Челябинске трамваи №2, №3, №15, №16, №20, №22 временно изменят маршруты движения. Об этом сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

«Трамваи №2, №3, №15, №16, №20, №22 временно изменят маршруты движения 22 октября с 10:30 до окончания работ — ориентировочно до 18:00. Причина — асфальтировка узла „Теплотехнический институт“», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Трамвай №2 поедет по маршрут от ЧЭМК по улице Горького до Автовокзала, №3 и №30 от улицы Чичерина до остановки «Копровый», №16 от улицы Чичерина до ЦХП. Трамвай №15 проследует от ЧГРЭСа по Горького до Автовокзала, а №16 от ЧГРЭСа по Российской также до Автовокзала.

В Челябинске ранее трамваи №15 и №22 временно меняли трассу движения. Причиной стал также ремонт узла на Теплотехническом институте.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Челябинска, которые ценят свое время, в telegram-канале «Челябинск, который смог». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске трамваи №2, №3, №15, №16, №20, №22 временно изменят маршруты движения. Об этом сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона. «Трамваи №2, №3, №15, №16, №20, №22 временно изменят маршруты движения 22 октября с 10:30 до окончания работ — ориентировочно до 18:00. Причина — асфальтировка узла „Теплотехнический институт“», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Трамвай №2 поедет по маршрут от ЧЭМК по улице Горького до Автовокзала, №3 и №30 от улицы Чичерина до остановки «Копровый», №16 от улицы Чичерина до ЦХП. Трамвай №15 проследует от ЧГРЭСа по Горького до Автовокзала, а №16 от ЧГРЭСа по Российской также до Автовокзала. В Челябинске ранее трамваи №15 и №22 временно меняли трассу движения. Причиной стал также ремонт узла на Теплотехническом институте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...