Шесть трамваев в Челябинске изменят маршруты движения

В Челябинске трамваи №2, №3, №15, №16, №20, №22 временно изменят маршруты движения. Об этом сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.
«Трамваи №2, №3, №15, №16, №20, №22 временно изменят маршруты движения 22 октября с 10:30 до окончания работ — ориентировочно до 18:00. Причина — асфальтировка узла „Теплотехнический институт“», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Трамвай №2 поедет по маршрут от ЧЭМК по улице Горького до Автовокзала, №3 и №30 от улицы Чичерина до остановки «Копровый», №16 от улицы Чичерина до ЦХП. Трамвай №15 проследует от ЧГРЭСа по Горького до Автовокзала, а №16 от ЧГРЭСа по Российской также до Автовокзала.
В Челябинске ранее трамваи №15 и №22 временно меняли трассу движения. Причиной стал также ремонт узла на Теплотехническом институте.
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