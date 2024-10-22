В Челябинске скорректировали схемы движения трех трамваев

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Скорректированы схемы движения трамваев через узел "Теплотехнический институт"
Скорректированы схемы движения трамваев через узел "Теплотехнический институт" Фото:

В Челябинске 22 октября до 15:30 скорректированы схемы движения трамваев №2, №15 и №22. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.

«22 октября с 15:30 до окончания работ (ориентировочно до 21:00) скорректированы схемы движения трамваев через узел „Теплотехнический институт“», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Трамвай №2 проследует от Першино до Областной больницы, №15 — от ЧГРЭСа по улице Горького до Автовокзала, №22 от улицы Чичерина до Автовокзала.

В Челябинске ранее трамваи №2, №3, №15, №16, №20, №22 до 18:20 22 октября изменили маршрут движения. Причина — асфальтировка узла «Теплотехнический институт».

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В Челябинске 22 октября до 15:30 скорректированы схемы движения трамваев №2, №15 и №22. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта. «22 октября с 15:30 до окончания работ (ориентировочно до 21:00) скорректированы схемы движения трамваев через узел „Теплотехнический институт“», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Трамвай №2 проследует от Першино до Областной больницы, №15 — от ЧГРЭСа по улице Горького до Автовокзала, №22 от улицы Чичерина до Автовокзала. В Челябинске ранее трамваи №2, №3, №15, №16, №20, №22 до 18:20 22 октября изменили маршрут движения. Причина — асфальтировка узла «Теплотехнический институт».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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