«Исламское сопротивление Ирака» заявило об атаке на жизненно важную для Израиля цель

Шиитская Группировка «Исламское сопротивление в Ираке» атаковала на стратегически важный объект в Израиле в городе Эйлат. Атака велась с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
«„Исламское сопротивление в Ираке“ объявило, что оно атаковало в среду жизненно важную цель в Эйлате на юге Израиля», — отметило издание asharq.com. Атаку группировка произвела с использованием БПЛА.
Группировка пообещала продолжать использовать эти данные аппараты в своих атаках и далее. Так «Исламское сопротивление в Ираке» намерено уничтожать опорные пункты Израиля.
Ранее «Исламское сопротивление Ирака» атаковала военную базу США Хараб Аль-Джир на северо-востоке Сирии. Бойцы обстреляли американскую базу.
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