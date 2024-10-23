«Исламское сопротивление Ирака» заявило об атаке на жизненно важную для Израиля цель

«Исламское сопротивление Ирака» уничтожило в Эйлате стратегически важный объект
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«Исламское сопротивление Ирака» атаковала БПЛА объект в Израиле
«Исламское сопротивление Ирака» атаковала БПЛА объект в Израиле Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Шиитская Группировка «Исламское сопротивление в Ираке» атаковала на стратегически важный объект в Израиле в городе Эйлат. Атака велась с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«„Исламское сопротивление в Ираке“ объявило, что оно атаковало в среду жизненно важную цель в Эйлате на юге Израиля», — отметило издание asharq.com. Атаку группировка произвела с использованием БПЛА.

Группировка пообещала продолжать использовать эти данные аппараты в своих атаках и далее. Так «Исламское сопротивление в Ираке» намерено уничтожать опорные пункты Израиля.

Ранее «Исламское сопротивление Ирака» атаковала военную базу США Хараб Аль-Джир на северо-востоке Сирии. Бойцы обстреляли американскую базу. 

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Шиитская Группировка «Исламское сопротивление в Ираке» атаковала на стратегически важный объект в Израиле в городе Эйлат. Атака велась с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). «„Исламское сопротивление в Ираке“ объявило, что оно атаковало в среду жизненно важную цель в Эйлате на юге Израиля», — отметило издание asharq.com. Атаку группировка произвела с использованием БПЛА. Группировка пообещала продолжать использовать эти данные аппараты в своих атаках и далее. Так  «Исламское сопротивление в Ираке» намерено уничтожать опорные пункты Израиля. Ранее «Исламское сопротивление Ирака» атаковала военную базу США Хараб Аль-Джир на северо-востоке Сирии. Бойцы обстреляли американскую базу. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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