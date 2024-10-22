22 октября 2024

Глава IFA призвал перенести путинские «Игры дружбы» в Екатеринбурге

Глава IFA Вальке призвал перенести «Игры дружбы» в Екатеринбурге на 2026 год
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция предварительной жеребьевки ЧМ-2018. Санкт-Петербург, вальке жером
Жером Вальке назвал тяжелым процесс подготовки к соревнованиям Фото:

«Всемирные игры дружбы», которые планируют провести в Екатеринбурге и Москве летом 2025-го, необходимо перенести на 2026 год. С таким заявлением выступил глава Международной ассоциации дружбы (IFA), экс-генсек ФИФА Жером Вальке.

«Я считаю, что „Игры дружбы“ надо организовывать в 2026 году», — передает издание «Известия» слова Вальке. Свою точку зрения он объяснил тем, что к лету 2025-го слишком тяжело организовать подготовочный процесс, так как участие спортсменов необходимо согласовать «на всех уровнях». «Плюс политическая ситуация в ближайшие месяцы вряд ли изменится», — подчеркнул глава IFA.

Турнир с участием атлетов со всего мира и солидным призовым фондом изначально был намечен на 15—29 сентября 2024 года, однако мероприятие перенесли на лето 2025-го. «Игры дружбы» позиционировались как альтернатива летней Олимпиаде в Париже. О возможности переноса Игр заговорили еще в конце 2023-го. Вероятной причиной тогда называли позицию Всемирного антидопингового агентства.

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«Всемирные игры дружбы», которые планируют провести в Екатеринбурге и Москве летом 2025-го, необходимо перенести на 2026 год. С таким заявлением выступил глава Международной ассоциации дружбы (IFA), экс-генсек ФИФА Жером Вальке. «Я считаю, что „Игры дружбы“ надо организовывать в 2026 году», — передает издание «Известия» слова Вальке. Свою точку зрения он объяснил тем, что к лету 2025-го слишком тяжело организовать подготовочный процесс, так как участие спортсменов необходимо согласовать «на всех уровнях». «Плюс политическая ситуация в ближайшие месяцы вряд ли изменится», — подчеркнул глава IFA. Турнир с участием атлетов со всего мира и солидным призовым фондом изначально был намечен на 15—29 сентября 2024 года, однако мероприятие перенесли на лето 2025-го. «Игры дружбы» позиционировались как альтернатива летней Олимпиаде в Париже. О возможности переноса Игр заговорили еще в конце 2023-го. Вероятной причиной тогда называли позицию Всемирного антидопингового агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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