В центре Екатеринбурга снесут автосервис ради пятиэтажной школы

Стройка нового проекта оценивается примерно в 400 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Екатеринбурга построят пятиэтажную художественную школу за 400 миллионов рублей на месте автосервиса. Речь идет об участке возле перекрестка улиц Тверитина и Белинского. Проектом, который уже одобрили власти, занялся владелец бизнес-центра «Высоцкий» Андрей Гавриловский. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.

«С идеей построить школу мне позвонили городские власти. Оказалось, что к губернатору были обращения о том, что в действующей школе №1 (ул. Малышева, 47) всем желающим не хватает мест. Тогда решили ее расширить — сделать новое здание, а у меня был подходящий участок в центре», — пояснил бизнесмен, отметив, что проект одобрили вице-мэр Рустам Галямов и глава МУГИСО Алексей Кузнецов.

Пятиэтажное учреждение обустроят подземной парковкой, мастерскими скульптуры и керамики, а также живописи и рисунка, выставочным залом, компьютерным классом, кабинетами истории. Площадь школы для 250 учеников составит 3888 «квадратов». Учебное заведение планируют построить в 2025 году. «Однако есть вещи, которые замедляют реализацию проекта. Задерживают техусловия от ресурсосберегающей компании», — отметил Гавриловский.

Рядом со школой также запланировали возвести жилой комплекс, у которого будет общая стена с учреждением. На данный момент сроки строительства здания не уточняются.

Ранее мэр Алексей Орлов подписал проект межевания территории Чкаловского района, согласно которому в новом квартале планируют построить шесть школ: три на 1,5 тысячи мест каждая, две школы для 1125 детей каждая и одна школа на 1150 учащихся. Там же глава Екатеринбурга анонсировал строительство 13 детсадов.