В Екатеринбурге массово ищут работников торговли

Бизнес адаптируется к новым условиям на рынке
В Екатеринбурге число вакансий в сфере торговли выросло в 2,5 раза. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Работа.ру».
«Заметный рост вакансий наблюдается в сфере торговли (+153%). Такой скачок связан с тем, что бизнес постепенно адаптируется к новым условиям на рынке, включая развитие онлайн-торговли», — заявили в компании. Там отметили, что выросло количество вакансий и для специалистов в сфере красоты (+29%).
Наименьшее же количество предложений зафиксировано в финансовой отрасли. Показатели упали на 52%. Отрицательный рост показала и сфера маркетинга (-37%).
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