В Екатеринбурге массово ищут работников торговли

В Екатеринбурге на 153% выросло количество вакансий в сфере торговли
© Служба новостей «URA.RU»
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Магазины Vilet, Dub, Maag. Екатеринбург, шопинг, магазин одежды
Бизнес адаптируется к новым условиям на рынке Фото:

В Екатеринбурге число вакансий в сфере торговли выросло в 2,5 раза. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Работа.ру».

«Заметный рост вакансий наблюдается в сфере торговли (+153%). Такой скачок связан с тем, что бизнес постепенно адаптируется к новым условиям на рынке, включая развитие онлайн-торговли», — заявили в компании. Там отметили, что выросло количество вакансий и для специалистов в сфере красоты (+29%).

Наименьшее же количество предложений зафиксировано в финансовой отрасли. Показатели упали на 52%. Отрицательный рост показала и сфера маркетинга (-37%).

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В Екатеринбурге число вакансий в сфере торговли выросло в 2,5 раза. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Работа.ру». «Заметный рост вакансий наблюдается в сфере торговли (+153%). Такой скачок связан с тем, что бизнес постепенно адаптируется к новым условиям на рынке, включая развитие онлайн-торговли», — заявили в компании. Там отметили, что выросло количество вакансий и для специалистов в сфере красоты (+29%). Наименьшее же количество предложений зафиксировано в финансовой отрасли. Показатели упали на 52%. Отрицательный рост показала и сфера маркетинга (-37%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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