С полок пропал весь алкоголь
В Екатеринбурге в ТРЦ «Гринвич» из гипермаркета «Гипербола» пропал алкоголь. Пустые полки заметил корреспондент URA.RU
Продавцы в торговом зале рассказали корреспонденту, что у гипермаркета закончилась лицензия, однако администрация магазина не опровергла и не подтвердила эту информацию. С полок пропал как крепкий алкоголь, так и слабоалкогольные напитки.
URA.RU попыталось связаться с представителями торговой сети. Ответ получить не удалось.
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