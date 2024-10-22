22 октября 2024

С полок элитного гипермаркета в Екатеринбурге пропал алкоголь. Фото

В магазине «Гипербола» в Екатеринбурге с полок пропал алкоголь
© Служба новостей «URA.RU»
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Алкоголь и энергетики. Тюмень, пиво, алкоголь, алюминиевые банки, металлические банки
С полок пропал весь алкоголь Фото:

В Екатеринбурге в ТРЦ «Гринвич» из гипермаркета «Гипербола» пропал алкоголь. Пустые полки заметил корреспондент URA.RU

Продавцы в торговом зале рассказали корреспонденту, что у гипермаркета закончилась лицензия, однако администрация магазина не опровергла и не подтвердила эту информацию. С полок пропал как крепкий алкоголь, так и слабоалкогольные напитки.

URA.RU попыталось связаться с представителями торговой сети. Ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге в ТРЦ «Гринвич» из гипермаркета «Гипербола» пропал алкоголь. Пустые полки заметил корреспондент URA.RU Продавцы в торговом зале рассказали корреспонденту, что у гипермаркета закончилась лицензия, однако администрация магазина не опровергла и не подтвердила эту информацию. С полок пропал как крепкий алкоголь, так и слабоалкогольные напитки. URA.RU попыталось связаться с представителями торговой сети. Ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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