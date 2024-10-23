В Екатеринбурге полицейские забрали в участок из чайханы 30 мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по мигрантам в ТРЦ «Гринвич». Екатеринбург, мигранты, рейд, нелегалы, силовик в маске
Силовики проводят плановый рейд (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге днем 23 октября сотрудники полиции провели облаву на мигрантов в чайхоне по улице Амундсена. Всего в участок забрали 30 иностранцев, рассказал URA.RU осведомленный источник.

«Работают на Амундсена в чайхоне. Забрали оттуда в отдел 30 мигрантов. Профилактическое мероприятие», — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил.

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В Екатеринбурге днем 23 октября сотрудники полиции провели облаву на мигрантов в чайхоне по улице Амундсена. Всего в участок забрали 30 иностранцев, рассказал URA.RU осведомленный источник. «Работают на Амундсена в чайхоне. Забрали оттуда в отдел 30 мигрантов. Профилактическое мероприятие», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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