В Екатеринбурге полицейские забрали в участок из чайханы 30 мигрантов

Силовики проводят плановый рейд (архивное фото)
В Екатеринбурге днем 23 октября сотрудники полиции провели облаву на мигрантов в чайхоне по улице Амундсена. Всего в участок забрали 30 иностранцев, рассказал URA.RU осведомленный источник.
«Работают на Амундсена в чайхоне. Забрали оттуда в отдел 30 мигрантов. Профилактическое мероприятие», — сказал собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил.
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