Уральские аграрии заканчивают сбор урожая

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В регионе убрали больше 90% посевных площадей
В регионе убрали больше 90% посевных площадей Фото:

В Уральском федеральном округе подходит к завершению уборочная кампания. Уже собраны зерновые и бобовые культуры, а также 93% картофеля и более 80% овощей открытого грунта, сообщает пресс-служба уральского полпредства.

«Практически во всех регионах высокие показатели по сбору зерна и зернобобовых. Немного отстаём от прошлогодних показателей по сбору картофеля, однако урожайность по нему высокая, итоговые объёмы должны быть хорошими. По овощам открытого грунта идём с небольшим превышением уровня прошлого года.  Сейчас главное не сбавлять обороты и оперативно завершить уборочную кампанию», — отчитался полпред президента РФ в УрФО Артем Жога.

На Урале уже собрали 6,2 млн тонн зерновых и зернобобовых, 595 тысяч тонн картофеля и 117 тысяч тонн овощей открытого грунта. Под посев озимых выделено 40 тысяч гектаров, что составляет 80% от запланированных площадей.

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В Уральском федеральном округе подходит к завершению уборочная кампания. Уже собраны зерновые и бобовые культуры, а также 93% картофеля и более 80% овощей открытого грунта, сообщает пресс-служба уральского полпредства. «Практически во всех регионах высокие показатели по сбору зерна и зернобобовых. Немного отстаём от прошлогодних показателей по сбору картофеля, однако урожайность по нему высокая, итоговые объёмы должны быть хорошими. По овощам открытого грунта идём с небольшим превышением уровня прошлого года.  Сейчас главное не сбавлять обороты и оперативно завершить уборочную кампанию», — отчитался полпред президента РФ в УрФО Артем Жога. На Урале уже собрали 6,2 млн тонн зерновых и зернобобовых, 595 тысяч тонн картофеля и 117 тысяч тонн овощей открытого грунта. Под посев озимых выделено 40 тысяч гектаров, что составляет 80% от запланированных площадей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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