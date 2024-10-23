Уральские аграрии заканчивают сбор урожая

В Уральском федеральном округе подходит к завершению уборочная кампания. Уже собраны зерновые и бобовые культуры, а также 93% картофеля и более 80% овощей открытого грунта, сообщает пресс-служба уральского полпредства.
«Практически во всех регионах высокие показатели по сбору зерна и зернобобовых. Немного отстаём от прошлогодних показателей по сбору картофеля, однако урожайность по нему высокая, итоговые объёмы должны быть хорошими. По овощам открытого грунта идём с небольшим превышением уровня прошлого года. Сейчас главное не сбавлять обороты и оперативно завершить уборочную кампанию», — отчитался полпред президента РФ в УрФО Артем Жога.
На Урале уже собрали 6,2 млн тонн зерновых и зернобобовых, 595 тысяч тонн картофеля и 117 тысяч тонн овощей открытого грунта. Под посев озимых выделено 40 тысяч гектаров, что составляет 80% от запланированных площадей.
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