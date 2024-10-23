На проспект Победы в Челябинске вернули автобусы

23 октября 2024 в 18:43 Размер текста - 17 +

Автобусы вернули на прежний маршрут по проспекту Победы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На проспекте Победы в Челябинске вернулись на прежние маршруты автобусы №8, №9, №18, №34 и №45. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона. «Автобусы на проспекте Победы вернулись на прежние трассы движения. Автобус №8 в направлении Академика Королева следует по проспекту Победы — Кирова — Братьев Кашириных», — отмечает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Автобус №18 в направлении автобусного парка поедет по улице Кирова, далее проспекту Победы и Свердловскому проспекту. Автобусы №9, №34 и №45 в направлении улицы Российской проследуют прямо, без петли по улице Кирова. Челябинцы ранее сообщили, что не могут уехать из микрорайона Парковый на общественном транспорте. Автобус №3 по утрам проезжает битком. Студенты, школьники и мамы с детьми на руках не могут уехать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На проспекте Победы в Челябинске вернулись на прежние маршруты автобусы №8, №9, №18, №34 и №45. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона. «Автобусы на проспекте Победы вернулись на прежние трассы движения. Автобус №8 в направлении Академика Королева следует по проспекту Победы — Кирова — Братьев Кашириных», — отмечает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Автобус №18 в направлении автобусного парка поедет по улице Кирова, далее проспекту Победы и Свердловскому проспекту. Автобусы №9, №34 и №45 в направлении улицы Российской проследуют прямо, без петли по улице Кирова. Челябинцы ранее сообщили, что не могут уехать из микрорайона Парковый на общественном транспорте. Автобус №3 по утрам проезжает битком. Студенты, школьники и мамы с детьми на руках не могут уехать.