На проспект Победы в Челябинске вернули автобусы

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Городской транспорт. Челябинск, транспорт, автобус, дорожное движение, пассажир автобуса
Автобусы вернули на прежний маршрут по проспекту Победы Фото:

На проспекте Победы в Челябинске вернулись на прежние маршруты автобусы №8, №9, №18, №34 и №45. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

«Автобусы на проспекте Победы вернулись на прежние трассы движения. Автобус №8 в направлении Академика Королева следует по проспекту Победы — Кирова — Братьев Кашириных», — отмечает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Автобус №18 в направлении автобусного парка поедет по улице Кирова, далее проспекту Победы и Свердловскому проспекту. Автобусы №9, №34 и №45 в направлении улицы Российской проследуют прямо, без петли по улице Кирова.

Челябинцы ранее сообщили, что не могут уехать из микрорайона Парковый на общественном транспорте. Автобус №3 по утрам проезжает битком. Студенты, школьники и мамы с детьми на руках не могут уехать.

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На проспекте Победы в Челябинске вернулись на прежние маршруты автобусы №8, №9, №18, №34 и №45. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона. «Автобусы на проспекте Победы вернулись на прежние трассы движения. Автобус №8 в направлении Академика Королева следует по проспекту Победы — Кирова — Братьев Кашириных», — отмечает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Автобус №18 в направлении автобусного парка поедет по улице Кирова, далее проспекту Победы и Свердловскому проспекту. Автобусы №9, №34 и №45 в направлении улицы Российской проследуют прямо, без петли по улице Кирова. Челябинцы ранее сообщили, что не могут уехать из микрорайона Парковый на общественном транспорте. Автобус №3 по утрам проезжает битком. Студенты, школьники и мамы с детьми на руках не могут уехать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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