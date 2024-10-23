Челябинцы, проживающие в микрорайоне Парковый, по утрам не могут выехать из него на общественном транспорте. Об этом 23 октября рассказали жители района.
«Сколько еще такая ситуация с транспортом в Челябинске будет продолжаться, в Парковом особенно. Автобус №3 (ТРК Алмаз — ЧВВАКУШ — прим. URA.RU) проехал битком, даже двери не закрываются. И студенты, и школьники, и мамы с детьми на руках, всем уехать нужно, но как это сделать?» — написала утром 23 октября Лилия Л. в группе «Челябинский транспорт» в соцсети «ВКонтакте».
На размещенном фото показано, как пассажиры пытаются влезть в автобус. Подобная ситуация в микрорайоне наблюдается с 1 сентября, сообщили комментаторы поста.
Редакция URA.RU направила запрос в министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.
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