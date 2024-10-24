24 октября 2024

Челябинец после смерти сына на СВО отправил на фронт любимый мотоцикл

Житель Кусы отправил мотоцикл на фронт после гибели сына
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловская область, Ирбит. Церемония награждения победителей «Опорный край» в ДК им. В.К. Костевича., мотоцикл урал
Челябинец отправил любимый мотоцикл в помощь бойцам СВО Фото:

Житель города Куса Челябинской области, потерявший сына на СВО, отправил свой мотоцикл «Урал» на фронт. Это решение он принял вместе с супругой, считая, что техника сможет помочь военнослужащим на полях боевых действий.

«У Сергея Якименко на СВО погиб сын. Посоветовавшись с супругой, он принял решение отправить свой любимый мотоцикл „Борис“ на фронт. Там он нужнее, и, возможно, спасет не одну жизнь», — сообщается в группе газеты «Жизнь района» в соцсети «Вконтакте».

Решение жителя Кусы поддержали сотни подписчиков издания. По сведениям газеты, мотоциклы, переданные фронту, будут отправлены морпехам и танкистам Чебаркульской дивизии.

Житель Кусы отправил любимый мотоцикл для поддержки военнослужащих СВО
Житель Кусы отправил любимый мотоцикл для поддержки военнослужащих СВО

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Житель города Куса Челябинской области, потерявший сына на СВО, отправил свой мотоцикл «Урал» на фронт. Это решение он принял вместе с супругой, считая, что техника сможет помочь военнослужащим на полях боевых действий. «У Сергея Якименко на СВО погиб сын. Посоветовавшись с супругой, он принял решение отправить свой любимый мотоцикл „Борис“ на фронт. Там он нужнее, и, возможно, спасет не одну жизнь», — сообщается в группе газеты «Жизнь района» в соцсети «Вконтакте». Решение жителя Кусы поддержали сотни подписчиков издания. По сведениям газеты, мотоциклы, переданные фронту, будут отправлены морпехам и танкистам Чебаркульской дивизии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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