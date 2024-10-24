Челябинец после смерти сына на СВО отправил на фронт любимый мотоцикл

Житель города Куса Челябинской области, потерявший сына на СВО, отправил свой мотоцикл «Урал» на фронт. Это решение он принял вместе с супругой, считая, что техника сможет помочь военнослужащим на полях боевых действий.
«У Сергея Якименко на СВО погиб сын. Посоветовавшись с супругой, он принял решение отправить свой любимый мотоцикл „Борис“ на фронт. Там он нужнее, и, возможно, спасет не одну жизнь», — сообщается в группе газеты «Жизнь района» в соцсети «Вконтакте».
Решение жителя Кусы поддержали сотни подписчиков издания. По сведениям газеты, мотоциклы, переданные фронту, будут отправлены морпехам и танкистам Чебаркульской дивизии.
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