В Пермском крае засудили мужчину, избившего сына за защиту матери

В Пермском крае засудили жителя Нытвенского городского округа, избившего своего 9-летнего сына за то, что он заступился за мать. Мужчине вынесли приговор, сообщается в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
«В 2023 году мужчина поссорился с женой, после чего несколько раз ударил несовершеннолетнего сына. В конфликте между родителями 9-летний мальчик пытался заступиться за мать. Это вызвало агрессию со стороны отца», — говорится на сайте ведомства.
По информации ведомства мужчина уже привлекался к ответственности за подобное преступление, однако вновь нарушил закон. Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет и 2 месяцев лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.
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