29 октября 2024

В Пермском крае засудили мужчину, избившего сына за защиту матери

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд назначил наказание в виде 4 лет и 2 месяцев лишения свободы
Суд назначил наказание в виде 4 лет и 2 месяцев лишения свободы Фото:

В Пермском крае засудили жителя Нытвенского городского округа, избившего своего 9-летнего сына за то, что он заступился за мать. Мужчине вынесли приговор, сообщается в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«В 2023 году мужчина поссорился с женой, после чего несколько раз ударил несовершеннолетнего сына. В конфликте между родителями 9-летний мальчик пытался заступиться за мать. Это вызвало агрессию со стороны отца», — говорится на сайте ведомства.

По информации ведомства мужчина уже привлекался к ответственности за подобное преступление, однако вновь нарушил закон. Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет и 2 месяцев лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

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В Пермском крае засудили жителя Нытвенского городского округа, избившего своего 9-летнего сына за то, что он заступился за мать. Мужчине вынесли приговор, сообщается в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «В 2023 году мужчина поссорился с женой, после чего несколько раз ударил несовершеннолетнего сына. В конфликте между родителями 9-летний мальчик пытался заступиться за мать. Это вызвало агрессию со стороны отца», — говорится на сайте ведомства. По информации ведомства мужчина уже привлекался к ответственности за подобное преступление, однако вновь нарушил закон. Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет и 2 месяцев лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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