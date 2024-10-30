Kan: Нетаньяху переносит свадьбу сына из-за угрозы атаки беспилотников

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Проведение свадьбы станет неоправданным риском, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху
Проведение свадьбы станет неоправданным риском, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху Фото:
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Война на Ближнем Востоке

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может отложить свадьбу сына Авнера из-за угрозы безопасности и атаки БПЛА. Об этом сообщили в израильских СМИ.

«Нетаньяху хочет отложить свадьбу своего сына Авнера, запланированную на конец ноября, из-за ситуации с безопасностью и угрозы беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в Kan со ссылкой на заявление самого премьера во время переговоров за «закрытыми дверями». По словам нетаньяху, переданным изданием, такое мероприятие станет неоправданным риском для гостей и участников свадьбы.

Ранее в издании отмечали, что заседания кабмина Израиля перенесены в тайное место из соображений безопасности. Там подчеркнули, что в настоящее время обсуждается вопрос переноса и заседаний парламента. 

Личная резиденция Нетаньяху в Кесарии была атакована ливанским дроном-камикадзе. БПЛА пролетел 70 километров от Ливана и совершил прямое попадание в здание. 

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может отложить свадьбу сына Авнера из-за угрозы безопасности и атаки БПЛА. Об этом сообщили в израильских СМИ. «Нетаньяху хочет отложить свадьбу своего сына Авнера, запланированную на конец ноября, из-за ситуации с безопасностью и угрозы беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в Kan со ссылкой на заявление самого премьера во время переговоров за «закрытыми дверями». По словам нетаньяху, переданным изданием, такое мероприятие станет неоправданным риском для гостей и участников свадьбы. Ранее в издании отмечали, что заседания кабмина Израиля перенесены в тайное место из соображений безопасности. Там подчеркнули, что в настоящее время обсуждается вопрос переноса и заседаний парламента.  Личная резиденция Нетаньяху в Кесарии была атакована ливанским дроном-камикадзе. БПЛА пролетел 70 километров от Ливана и совершил прямое попадание в здание. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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