Kan: Нетаньяху переносит свадьбу сына из-за угрозы атаки беспилотников

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может отложить свадьбу сына Авнера из-за угрозы безопасности и атаки БПЛА. Об этом сообщили в израильских СМИ.
«Нетаньяху хочет отложить свадьбу своего сына Авнера, запланированную на конец ноября, из-за ситуации с безопасностью и угрозы беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в Kan со ссылкой на заявление самого премьера во время переговоров за «закрытыми дверями». По словам нетаньяху, переданным изданием, такое мероприятие станет неоправданным риском для гостей и участников свадьбы.
Ранее в издании отмечали, что заседания кабмина Израиля перенесены в тайное место из соображений безопасности. Там подчеркнули, что в настоящее время обсуждается вопрос переноса и заседаний парламента.
Личная резиденция Нетаньяху в Кесарии была атакована ливанским дроном-камикадзе. БПЛА пролетел 70 километров от Ливана и совершил прямое попадание в здание.
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