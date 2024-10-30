Матч «Трактора» с «Сибирью» в Челябинске начался с минуты молчания

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выставка Коммерческий автотранспорт. Челябинск, трактор, ледовая арена трактор, ла трактор
В арене «Трактор» почтили память болельщика 30 октября Фото:

В Челябинске матч «Трактор» — «Сибирь» начался с минуты молчания в память о болельщике Сергее Цыбулько, который умер в арене перед началом игры в понедельник, 28 октября. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Во время прошлого матча в ледовой арене „Трактор“ ушел из жизни наш преданный болельщик Сергей Цыбулько <…> Объявляется минута молчания», — говорится в видео, опубликованном на официальном сайте КХЛ. Хоккейный клуб «Трактор» выражает соболезнования родным и близким, и до конца сезона выводит из обращения кресло Сергея на трибуне.

53-летний болельщик скончался в ледовой арене «Трактор» перед матчем с «Автомобилистом» 28 октября. По словам очевидцев, врачи не смогли спасти упавшего человека, его тело закрыли черной пленкой.

Кресло Сергея до конца сезона останется пустым
Кресло Сергея до конца сезона останется пустым

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске матч «Трактор» — «Сибирь» начался с минуты молчания в память о болельщике Сергее Цыбулько, который умер в арене перед началом игры в понедельник, 28 октября. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Во время прошлого матча в ледовой арене „Трактор“ ушел из жизни наш преданный болельщик Сергей Цыбулько <…> Объявляется минута молчания», — говорится в видео, опубликованном на официальном сайте КХЛ. Хоккейный клуб «Трактор» выражает соболезнования родным и близким, и до конца сезона выводит из обращения кресло Сергея на трибуне. 53-летний болельщик скончался в ледовой арене «Трактор» перед матчем с «Автомобилистом» 28 октября. По словам очевидцев, врачи не смогли спасти упавшего человека, его тело закрыли черной пленкой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...