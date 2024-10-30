Матч «Трактора» с «Сибирью» в Челябинске начался с минуты молчания

30 октября 2024 в 19:52 Размер текста - 17 +

В арене «Трактор» почтили память болельщика 30 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске матч «Трактор» — «Сибирь» начался с минуты молчания в память о болельщике Сергее Цыбулько, который умер в арене перед началом игры в понедельник, 28 октября. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Во время прошлого матча в ледовой арене „Трактор“ ушел из жизни наш преданный болельщик Сергей Цыбулько <…> Объявляется минута молчания», — говорится в видео, опубликованном на официальном сайте КХЛ. Хоккейный клуб «Трактор» выражает соболезнования родным и близким, и до конца сезона выводит из обращения кресло Сергея на трибуне. 53-летний болельщик скончался в ледовой арене «Трактор» перед матчем с «Автомобилистом» 28 октября. По словам очевидцев, врачи не смогли спасти упавшего человека, его тело закрыли черной пленкой. Кресло Сергея до конца сезона останется пустым Стоп-кадр с сайта КХЛ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске матч «Трактор» — «Сибирь» начался с минуты молчания в память о болельщике Сергее Цыбулько, который умер в арене перед началом игры в понедельник, 28 октября. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Во время прошлого матча в ледовой арене „Трактор“ ушел из жизни наш преданный болельщик Сергей Цыбулько <…> Объявляется минута молчания», — говорится в видео, опубликованном на официальном сайте КХЛ. Хоккейный клуб «Трактор» выражает соболезнования родным и близким, и до конца сезона выводит из обращения кресло Сергея на трибуне. 53-летний болельщик скончался в ледовой арене «Трактор» перед матчем с «Автомобилистом» 28 октября. По словам очевидцев, врачи не смогли спасти упавшего человека, его тело закрыли черной пленкой.