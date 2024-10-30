Матч «Трактора» с «Сибирью» в Челябинске начался с минуты молчания

В Челябинске матч «Трактор» — «Сибирь» начался с минуты молчания в память о болельщике Сергее Цыбулько, который умер в арене перед началом игры в понедельник, 28 октября. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Во время прошлого матча в ледовой арене „Трактор“ ушел из жизни наш преданный болельщик Сергей Цыбулько <…> Объявляется минута молчания», — говорится в видео, опубликованном на официальном сайте КХЛ. Хоккейный клуб «Трактор» выражает соболезнования родным и близким, и до конца сезона выводит из обращения кресло Сергея на трибуне.
53-летний болельщик скончался в ледовой арене «Трактор» перед матчем с «Автомобилистом» 28 октября. По словам очевидцев, врачи не смогли спасти упавшего человека, его тело закрыли черной пленкой.
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