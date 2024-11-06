Трамп заявил, что республиканцы «вернут контроль над Конгрессом США»

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что республиканцы получат контроль над обеими палатами Конгресса. Это заявление было сделано во время его выступления перед сторонниками во Флориде.
«Мы вернули контроль над сенатом (нижняя палата Конгресса, — прим.ред.)», — заявил Трамп сторонникам. В дополнение к этому он уверенно заявил, что Республиканская партия также сохранит контроль над Палатой представителей (верхняя палата, — прим.ред.), что позволит им возглавить весь Конгресс.
В США 5 ноября начались президентские выборы. Главные кандидаты: представитель Демократической партии Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп. Для того чтобы стать американским лидером, кандидат должен получить минимум 270 голосов из 538 возможных.
Выступая перед сторонниками во Флориде Трамп объявил о своей победе на президентских выборах. Кандидат на пост главы США считает, что его успех на выборах подтверждает поддержка народа. Он также считает, что наберет более 315 голосов выборщиков.
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