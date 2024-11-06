Общество На ночные улицы Челябинска вышла тяжелая техника. Видео 06 ноября 2024 в 23:26 Размер текста - 17 + Дорожные службы приступили к расчистке города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из-за обрушившегося снежного циклона на ночные улицы Челябинска вывели больше сотни единиц тяжелой техники. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города. «Все силы дорожников брошены на уборку снега. Производится очистка от снега не только дорог, но и тротуаров и остановок общественного транспорта», — отмечают в пресс-службе мэрии. Врио мэра Челябинска Алексей Лошкин в своем telegram-канале отметил, что циклон стал первым в этом году испытанием для всех служб города. Он поставил задачу усилить противогололедную обработку и уборку снега. В Челябинской области на 6 ноября объявлено штормовое предупреждение из-за метелей, снежных заносов. Ночью и днем возможен сильный и мокрый снег, на отдельных участках дорог снежные заносы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Из-за обрушившегося снежного циклона на ночные улицы Челябинска вывели больше сотни единиц тяжелой техники. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города. «Все силы дорожников брошены на уборку снега. Производится очистка от снега не только дорог, но и тротуаров и остановок общественного транспорта», — отмечают в пресс-службе мэрии. Врио мэра Челябинска Алексей Лошкин в своем telegram-канале отметил, что циклон стал первым в этом году испытанием для всех служб города. Он поставил задачу усилить противогололедную обработку и уборку снега. В Челябинской области на 6 ноября объявлено штормовое предупреждение из-за метелей, снежных заносов. Ночью и днем возможен сильный и мокрый снег, на отдельных участках дорог снежные заносы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям