Из-за обрушившегося снежного циклона на ночные улицы Челябинска вывели больше сотни единиц тяжелой техники. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.
«Все силы дорожников брошены на уборку снега. Производится очистка от снега не только дорог, но и тротуаров и остановок общественного транспорта», — отмечают в пресс-службе мэрии.
Врио мэра Челябинска Алексей Лошкин в своем telegram-канале отметил, что циклон стал первым в этом году испытанием для всех служб города. Он поставил задачу усилить противогололедную обработку и уборку снега.
В Челябинской области на 6 ноября объявлено штормовое предупреждение из-за метелей, снежных заносов. Ночью и днем возможен сильный и мокрый снег, на отдельных участках дорог снежные заносы.
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