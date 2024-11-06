На ночные улицы Челябинска вышла тяжелая техника. Видео

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Снегопад, зима. Челябинск, снег, уборка снега, снегоуборочная техника, трактор, снегопад, транспорт, зима, дорога, снегоуборщики
Дорожные службы приступили к расчистке города Фото:

Из-за обрушившегося снежного циклона на ночные улицы Челябинска вывели больше сотни единиц тяжелой техники. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Все силы дорожников брошены на уборку снега. Производится очистка от снега не только дорог, но и тротуаров и остановок общественного транспорта», — отмечают в пресс-службе мэрии.

Врио мэра Челябинска Алексей Лошкин в своем telegram-канале отметил, что циклон стал первым в этом году испытанием для всех служб города. Он поставил задачу усилить противогололедную обработку и уборку снега.

В Челябинской области на 6 ноября объявлено штормовое предупреждение из-за метелей, снежных заносов. Ночью и днем возможен сильный и мокрый снег, на отдельных участках дорог снежные заносы.

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Из-за обрушившегося снежного циклона на ночные улицы Челябинска вывели больше сотни единиц тяжелой техники. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города. «Все силы дорожников брошены на уборку снега. Производится очистка от снега не только дорог, но и тротуаров и остановок общественного транспорта», — отмечают в пресс-службе мэрии. Врио мэра Челябинска Алексей Лошкин в своем telegram-канале отметил, что циклон стал первым в этом году испытанием для всех служб города. Он поставил задачу усилить противогололедную обработку и уборку снега. В Челябинской области на 6 ноября объявлено штормовое предупреждение из-за метелей, снежных заносов. Ночью и днем возможен сильный и мокрый снег, на отдельных участках дорог снежные заносы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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