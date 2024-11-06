06 ноября 2024

Мэр Нижнего Тагила поздравил необычных спортсменов с победой на всероссийском турнире. Видео

Мэр Нижнего Тагила поздравил особенных футболистов с победой в «Стальной воле»
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Нижний Тагил. Свердловская область, пинаев владислав
Владислав Пинаев поделился идеей организовать такие же соревнования в Нижнем Тагиле Фото:

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил необычных спортсменов с победой на всероссийском турнире «Стальная воля» по футболу на электроколясках. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Поздравляю нашу команду по футболу на электроколясках с победой на всероссийских соревнованиях „Стальная воля“! Ребята молодцы! Мы поддержали их, создав первую в России секцию футбола на электроколясках на базе нашей спортивно-адаптивной школы имени Михалины Лысовой. Теперь у нас есть идея поработать с Российским футбольным союзом и организовать всероссийский турнир в Нижнем Тагиле в следующем году», — написал Пинаев.

По его словам, команду будут поддерживать и дальше. Он добавил, что специальные электроколяски были закуплены за счет бюджета и помощи депутатов местной городской думы. О покупке передовой техники Владислав Пинаев объявил 25 сентября, рассказав, что инициатива появилась менее года назад благодаря встрече с командой «Шаг вперед», победителем Всероссийских соревнований «Стальная воля». Всего было куплено семь штук, но с помощью президентского гранта тагильским футболистам приобретут еще шесть таких же.

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Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил необычных спортсменов с победой на всероссийском турнире «Стальная воля» по футболу на электроколясках. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Поздравляю нашу команду по футболу на электроколясках с победой на всероссийских соревнованиях „Стальная воля“! Ребята молодцы! Мы поддержали их, создав первую в России секцию футбола на электроколясках на базе нашей спортивно-адаптивной школы имени Михалины Лысовой. Теперь у нас есть идея поработать с Российским футбольным союзом и организовать всероссийский турнир в Нижнем Тагиле в следующем году», — написал Пинаев. По его словам, команду будут поддерживать и дальше. Он добавил, что специальные электроколяски были закуплены за счет бюджета и помощи депутатов местной городской думы. О покупке передовой техники Владислав Пинаев объявил 25 сентября, рассказав, что инициатива появилась менее года назад благодаря встрече с командой «Шаг вперед», победителем Всероссийских соревнований «Стальная воля». Всего было куплено семь штук, но с помощью президентского гранта тагильским футболистам приобретут еще шесть таких же.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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