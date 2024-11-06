Мэр Нижнего Тагила поздравил необычных спортсменов с победой на всероссийском турнире. Видео

Мэр Нижнего Тагила поздравил особенных футболистов с победой в «Стальной воле»

07 ноября 2024 в 04:10 Размер текста - 17 +

Владислав Пинаев поделился идеей организовать такие же соревнования в Нижнем Тагиле Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил необычных спортсменов с победой на всероссийском турнире «Стальная воля» по футболу на электроколясках. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Поздравляю нашу команду по футболу на электроколясках с победой на всероссийских соревнованиях „Стальная воля“! Ребята молодцы! Мы поддержали их, создав первую в России секцию футбола на электроколясках на базе нашей спортивно-адаптивной школы имени Михалины Лысовой. Теперь у нас есть идея поработать с Российским футбольным союзом и организовать всероссийский турнир в Нижнем Тагиле в следующем году», — написал Пинаев. По его словам, команду будут поддерживать и дальше. Он добавил, что специальные электроколяски были закуплены за счет бюджета и помощи депутатов местной городской думы. О покупке передовой техники Владислав Пинаев объявил 25 сентября, рассказав, что инициатива появилась менее года назад благодаря встрече с командой «Шаг вперед», победителем Всероссийских соревнований «Стальная воля». Всего было куплено семь штук, но с помощью президентского гранта тагильским футболистам приобретут еще шесть таких же. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил необычных спортсменов с победой на всероссийском турнире «Стальная воля» по футболу на электроколясках. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Поздравляю нашу команду по футболу на электроколясках с победой на всероссийских соревнованиях „Стальная воля“! Ребята молодцы! Мы поддержали их, создав первую в России секцию футбола на электроколясках на базе нашей спортивно-адаптивной школы имени Михалины Лысовой. Теперь у нас есть идея поработать с Российским футбольным союзом и организовать всероссийский турнир в Нижнем Тагиле в следующем году», — написал Пинаев. По его словам, команду будут поддерживать и дальше. Он добавил, что специальные электроколяски были закуплены за счет бюджета и помощи депутатов местной городской думы. О покупке передовой техники Владислав Пинаев объявил 25 сентября, рассказав, что инициатива появилась менее года назад благодаря встрече с командой «Шаг вперед», победителем Всероссийских соревнований «Стальная воля». Всего было куплено семь штук, но с помощью президентского гранта тагильским футболистам приобретут еще шесть таких же.