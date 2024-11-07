Губернатор ХМАО пообещал помощь молокозаводу, объявившему о закрытии

Власти Ханты-Мансийского автономного округа предложили поддержку молокозаводу «Белая корова», который находится в Нижневартовске. До этого предприятие объявило о планах по закрытию производства из-за экономических проблем. Об этом рассказал губернатор Югры Руслан Кухарук во время визита в город, передает корреспондент URA.RU.
«Думаю, что предложения, которые были озвучены от регионального правительства, будут восприняты позитивно со стороны самого собственника. И это позволит сегодня из этой непростой для предприятия ситуации выйти с сохранением действующего производства, а самое главное с сохранением рабочих мест», — рассказал Кухарук.
Окружные власти уже провели встречу с руководством завода. Чиновники обозначили варианты мер поддержки, которые действуют на федеральном и региональном уровне и подходят заводу. «Ранее такими мерами поддержки предприятие не пользовалось», — уточнил губернатор.
Ранее URA.RU рассказывало, что вместе с производством предприятие намеревалось закрыть фирменные торговые точки. Сам завод уже некоторое время выставлен на продажу.
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