В Челябинской области продают коттедж с каруселями и тарзанками за 57 млн рублей. Скрин

09 ноября 2024 в 23:14 Размер текста - 17 +

В Сосновом районе продают частный дом для проживания и праздников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В поселке Саргазы Челябинской области выставили на продажу трехэтажный дом площадью в тысячу квадратных метров. Коттедж с каpуceлями, бaтутами, гамаками, тарзaнками и гоpками предлагают приобрести за 57 миллионов рублей для организации квестов и детских праздников. Соответствующее объявление появилось на доске интернет-объявлений. «Дом c огромным наполнением мeбели, батутов, каpуceлeй, гамаков, гоpок, игрушeк. Можно использовать как готовый бизнес для сдачи в аренду под детские праздники, квесты, ретрит, дни рождения. Mожнo для личнoгo пpоживания», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Новость по теме В Челябинской области продают коттедж за 200 миллионов рублей с вертолетной площадкой. Скрин Как отмечает продавец, на территории участка есть гостевой домик для охраны, два больших гаража, овощехранилище, теплица, бассейн и баня. Также упоминается наличие вольера для собак и двух мангальных зон. Как сообщало URA.RU ранее, в Магнитогорске продают недостроенный особняк в форме замка на берегу реки Урал. Стоимость строения общей площадью 1483 квадратных метра рядом с Благовещенской церковью составляет 50 миллионов рублей. Дом располагается в поселке Саргазы Сосновского района Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/chelyabinsk/doma_dachi_kottedzhi/dom_1000_m_na_uchastke_24_sot._4303724614 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Саргазы Челябинской области выставили на продажу трехэтажный дом площадью в тысячу квадратных метров. Коттедж с каpуceлями, бaтутами, гамаками, тарзaнками и гоpками предлагают приобрести за 57 миллионов рублей для организации квестов и детских праздников. Соответствующее объявление появилось на доске интернет-объявлений. «Дом c огромным наполнением мeбели, батутов, каpуceлeй, гамаков, гоpок, игрушeк. Можно использовать как готовый бизнес для сдачи в аренду под детские праздники, квесты, ретрит, дни рождения. Mожнo для личнoгo пpоживания», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Как отмечает продавец, на территории участка есть гостевой домик для охраны, два больших гаража, овощехранилище, теплица, бассейн и баня. Также упоминается наличие вольера для собак и двух мангальных зон. Как сообщало URA.RU ранее, в Магнитогорске продают недостроенный особняк в форме замка на берегу реки Урал. Стоимость строения общей площадью 1483 квадратных метра рядом с Благовещенской церковью составляет 50 миллионов рублей.