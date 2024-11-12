В Перми взялись за ремонт дома-музея Сергея Дягилева

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Ремонт должен быть завершен до конца ноября
Ремонт должен быть завершен до конца ноября Фото:

В Перми начался ремонт дома-музея Сергея Дягилева, расположенного по ул. Сибирская, 33. Работы, стоимостью 7,9 миллиона рублей, проводит компания «Пермстроймет+». Договор с подрядчиком был заключен 1 ноября гимназией № 11, которая является единственной организацией, подавшей заявку на торги.

«Согласно техническому заданию, опубликованному на сайте госзакупок, в рамках ремонта будет отремонтирована система отопления, а также семь помещений на двух этажах и подвал», — пишет «Новый компаньон». Важным условием контракта является сохранение исторических интерьеров здания, что подчеркивает его статус объекта культурного наследия регионального значения. Работы должны быть завершены к 30 ноября текущего года.

Историческое значение дома-музея Дягилева для Перми значительно, ведь здесь провел свое детство всемирно известный антрепренер Сергей Дягилев. После переезда его семьи в Санкт-Петербург в 1891 году здание было выкуплено городским обществом и Пермским уездным земством, а в 1925 году в особняке разместили школу.

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В Перми начался ремонт дома-музея Сергея Дягилева, расположенного по ул. Сибирская, 33. Работы, стоимостью 7,9 миллиона рублей, проводит компания «Пермстроймет+». Договор с подрядчиком был заключен 1 ноября гимназией № 11, которая является единственной организацией, подавшей заявку на торги. «Согласно техническому заданию, опубликованному на сайте госзакупок, в рамках ремонта будет отремонтирована система отопления, а также семь помещений на двух этажах и подвал», — пишет «Новый компаньон». Важным условием контракта является сохранение исторических интерьеров здания, что подчеркивает его статус объекта культурного наследия регионального значения. Работы должны быть завершены к 30 ноября текущего года. Историческое значение дома-музея Дягилева для Перми значительно, ведь здесь провел свое детство всемирно известный антрепренер Сергей Дягилев. После переезда его семьи в Санкт-Петербург в 1891 году здание было выкуплено городским обществом и Пермским уездным земством, а в 1925 году в особняке разместили школу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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