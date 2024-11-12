Майор спецназа возглавил совет первичек челябинской ЕР

Майор спецназа в отставке, депутат городской думы Челябинска Артем Барбашин возглавил совет первичных организаций регионального отделения «Единой России». Об этом URA.RU сообщили в реготделении ЕР.
«Барбашин будет руководить советом первичных организаций. Это решение было принято перед конференцией ЕР», — сообщили URA.RU. На этой же конференции Барбашина ввели в состав областного президиума партии, руководит которым губернатор Алексей Текслер.
Участник СВО Барбашин в сентябре выиграл выборы в гордуму Челябинска. Он возглавил комиссию думы по безопасности жизнедеятельности населения и регламенту.
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