Майор спецназа возглавил совет первичек челябинской ЕР

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Исполком ЕР прием документов на праймериз. Челябинск, барбашин артем
Барбашин также вошел в состав президиума ЕР Фото:

Майор спецназа в отставке, депутат городской думы Челябинска Артем Барбашин возглавил совет первичных организаций регионального отделения «Единой России». Об этом URA.RU сообщили в реготделении ЕР.

«Барбашин будет руководить советом первичных организаций. Это решение было принято перед конференцией ЕР», — сообщили URA.RU. На этой же конференции Барбашина ввели в состав областного президиума партии, руководит которым губернатор Алексей Текслер.

Участник СВО Барбашин в сентябре выиграл выборы в гордуму Челябинска. Он возглавил комиссию думы по безопасности жизнедеятельности населения и регламенту.

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Майор спецназа в отставке, депутат городской думы Челябинска Артем Барбашин возглавил совет первичных организаций регионального отделения «Единой России». Об этом URA.RU сообщили в реготделении ЕР. «Барбашин будет руководить советом первичных организаций. Это решение было принято перед конференцией ЕР», — сообщили URA.RU. На этой же конференции Барбашина ввели в состав областного президиума партии, руководит которым губернатор Алексей Текслер. Участник СВО Барбашин в сентябре выиграл выборы в гордуму Челябинска. Он возглавил комиссию думы по безопасности жизнедеятельности населения и регламенту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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