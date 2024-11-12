Проезд на Пермском тракте заблокирован из-за ДТП

Ночью 13 ноября движение по трассе Пермь-Екатеринбург полностью перекрыли из-за аварии на 243 километре. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».
«На автодороге Р-242 [243-километр] движение полностью перекрыто в направлении Екатеринбурга в связи с эвакуацией транспортного средства. Планируйте свой маршрут заранее! Будьте внимательны! Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — следует из сообщения. Информация о пострадавших не уточняется.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции региона. На момент публикации ответ не поступил.
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