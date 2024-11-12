12 ноября 2024

Проезд на Пермском тракте заблокирован из-за ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Плотина на реке Чусовой. Свердловская область, Дегтярск, большегрузы, трасса, автомобильный поток
Госавтоинспекция просит планировать свой маршрут заранее Фото:

Ночью 13 ноября движение по трассе Пермь-Екатеринбург полностью перекрыли из-за аварии на 243 километре. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».

«На автодороге Р-242 [243-километр] движение полностью перекрыто в направлении Екатеринбурга в связи с эвакуацией транспортного средства. Планируйте свой маршрут заранее! Будьте внимательны! Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — следует из сообщения. Информация о пострадавших не уточняется.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции региона. На момент публикации ответ не поступил.

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Ночью 13 ноября движение по трассе Пермь-Екатеринбург полностью перекрыли из-за аварии на 243 километре. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор». «На автодороге Р-242 [243-километр] движение полностью перекрыто в направлении Екатеринбурга в связи с эвакуацией транспортного средства. Планируйте свой маршрут заранее! Будьте внимательны! Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — следует из сообщения. Информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции региона. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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