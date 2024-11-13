Мишустин озвучил планы по развитию электротранспорта в России

13 ноября 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин отметил важность сохранения климата и озвучил планы РФ по решению экологического вопроса Фото: Роман Наумов © URA.RU Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал к 2060 году планы по развитию электротранспорта в стране. По его словам, это будет способствовать сохранению окружающей среды, особенно — переход на углеводную нейтральность. Это будет характеризоваться снижением выбросов в атмосферу углекислого газа или его аналогов. Такие мысли российский премьер озвучил на 29-й конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) в Баку. «К 2060 году планируем выйти на углеводную нейтральность. Упор будет делаться на повышение энергетической эффективности, развитие электротранспорта, а также внедрение современных решений в сельское хозяйство», — подчеркнул Мишустин во время заседания. Оно транслировалось на сайте Рамочная конвенция ООН. Михаил Мишустин отметил, что сейчас Россия активно участвует в мерах, которые принимает международное сообщество для противостояния глобальным изменениям климата. РФ уже сократила выбросы газов более чем в два раза, по сравнению с 90-ми годами. Премьер-министр также отметил, что страны должны быть едиными в вопросе сохранения климата. В этом должны помогать и представители научных сообществ. По его словам, однако, важно, чтобы переход к низкоуглеродной энергетике шел без ущерба для развития стран с низким уровнем дохода. Мишустин 13 ноября на 29-й конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата. Основная цель мероприятия заключалась в том, чтобы без политизации донести позицию Москвы по изменению климата в мире. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал к 2060 году планы по развитию электротранспорта в стране. По его словам, это будет способствовать сохранению окружающей среды, особенно — переход на углеводную нейтральность. Это будет характеризоваться снижением выбросов в атмосферу углекислого газа или его аналогов. Такие мысли российский премьер озвучил на 29-й конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) в Баку. «К 2060 году планируем выйти на углеводную нейтральность. Упор будет делаться на повышение энергетической эффективности, развитие электротранспорта, а также внедрение современных решений в сельское хозяйство», — подчеркнул Мишустин во время заседания. Оно транслировалось на сайте Рамочная конвенция ООН. Михаил Мишустин отметил, что сейчас Россия активно участвует в мерах, которые принимает международное сообщество для противостояния глобальным изменениям климата. РФ уже сократила выбросы газов более чем в два раза, по сравнению с 90-ми годами. Премьер-министр также отметил, что страны должны быть едиными в вопросе сохранения климата. В этом должны помогать и представители научных сообществ. По его словам, однако, важно, чтобы переход к низкоуглеродной энергетике шел без ущерба для развития стран с низким уровнем дохода. Мишустин 13 ноября на 29-й конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата. Основная цель мероприятия заключалась в том, чтобы без политизации донести позицию Москвы по изменению климата в мире.