Мишустин защитит Россию от агрессивной зеленой повестки Запада

Мишустин представит Россию на конференции ООН по климату в Баку

13 ноября 2024 в 02:09 Размер текста - 17 +

Премьер-министр Михаил Мишустин разоблачит попытки Запада нажиться на изменении климата Фото: Роман Наумов © URA.RU Премьер-министр Михаил Мишустин 13 ноября представит Россию на высоком уровне на 29-й конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) в Баку. Как объяснил URA.RU научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Станислав Притчин, столь высокая представленность России на международном мероприятии связана с двумя причинами: подтверждением дружественных отношений с Азербайджаном и возможностью без политизации донести миру, в том числе его западной части, позицию Москвы по климатическим инициативам. Основной площадкой COP29 стал «Олимпийский стадион» в Баку Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Конференция ООН по климату в Баку стартовала 11 ноября и продлится 12 дней. Делегаты из более 100 стран рассмотрят выработку эффективных решений для борьбы с негативным влиянием глобального потепления. Одной из главных задач в ООН видят в том, чтобы не допустить повышения мировой температуры более чем на 1,5 градуса. По данным оргкомитета конференции, одной из ключевых инициатив повестки дня COP29 является создание Фонда действий по климатическому финансированию. Главным из мероприятий станет Саммит лидеров COP29 12—13 ноября, на котором выступят президенты и главы правительств. В предыдущие годы COP проходила в Объединенных Арабских Эмиратах (2023), Египте (2022) и Шотландии (2021). На последних двух конференциях российскую делегацию возглавлял советник президента Руслан Эдельгериев, в 2021 году — вице-премьер Алексей Оверчук. Дружеские отношения между Москвой и Баку помогут Михаилу Мишустину отстоять позиции России, отметил Станислав Притчин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Участие Мишустина в COP29 поможет нарастить сотрудничество с партнерами и укрепит российские позиции в общемировой климатической повестке, считает Станислав Притчин. «Во многом это [визит Мишустина] связано с уважением к Азербайджану как принимающей стороне. Азербайджан — важный партнер Российской Федерации и проводит форум, на котором Россия сможет присутствовать в комфортных политических условиях, без политизации. Это мероприятие можно использовать как для наращивания сотрудничества, в том числе и с самим Азербайджаном, так и для продвижения российских климатических инициатив», — объяснил собеседник URA.RU. По его словам, позиции Москвы и Баку по климатическим вопросам во многом похожи, поэтому Мишустину на COP29 будет легче отстаивать точку зрения России. Запад же продвигает «зеленый» нарратив, чтобы заработать на внедрении «зеленых» технологий в других странах, такая ситуация устраивает далеко не всех, отметил эксперт. Азербайджан стремится действовать прагматично, выстраивая симбиоз из экологических технологий и ресурсного потенциала, который является основной экономики государства на побережье Каспийского моря, рассказал эксперт. «У нас примерно такая же позиция. Мы в целом не против проектов по защите климата, но исходим все-таки из экономически обоснованных проектов и географии нашей страны. Мало у кого из государств, которые продвигают „зеленую“ повестку, такие суровые условия жизни и санкции, поэтому Россия в любом случае использует свои сильные стороны и особенности в вопросе природных ресурсов», — резюмировал Притчин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Михаил Мишустин 13 ноября представит Россию на высоком уровне на 29-й конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) в Баку. Как объяснил URA.RU научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Станислав Притчин, столь высокая представленность России на международном мероприятии связана с двумя причинами: подтверждением дружественных отношений с Азербайджаном и возможностью без политизации донести миру, в том числе его западной части, позицию Москвы по климатическим инициативам. Конференция ООН по климату в Баку стартовала 11 ноября и продлится 12 дней. Делегаты из более 100 стран рассмотрят выработку эффективных решений для борьбы с негативным влиянием глобального потепления. Одной из главных задач в ООН видят в том, чтобы не допустить повышения мировой температуры более чем на 1,5 градуса. По данным оргкомитета конференции, одной из ключевых инициатив повестки дня COP29 является создание Фонда действий по климатическому финансированию. Главным из мероприятий станет Саммит лидеров COP29 12—13 ноября, на котором выступят президенты и главы правительств. В предыдущие годы COP проходила в Объединенных Арабских Эмиратах (2023), Египте (2022) и Шотландии (2021). На последних двух конференциях российскую делегацию возглавлял советник президента Руслан Эдельгериев, в 2021 году — вице-премьер Алексей Оверчук. Участие Мишустина в COP29 поможет нарастить сотрудничество с партнерами и укрепит российские позиции в общемировой климатической повестке, считает Станислав Притчин. «Во многом это [визит Мишустина] связано с уважением к Азербайджану как принимающей стороне. Азербайджан — важный партнер Российской Федерации и проводит форум, на котором Россия сможет присутствовать в комфортных политических условиях, без политизации. Это мероприятие можно использовать как для наращивания сотрудничества, в том числе и с самим Азербайджаном, так и для продвижения российских климатических инициатив», — объяснил собеседник URA.RU. По его словам, позиции Москвы и Баку по климатическим вопросам во многом похожи, поэтому Мишустину на COP29 будет легче отстаивать точку зрения России. Запад же продвигает «зеленый» нарратив, чтобы заработать на внедрении «зеленых» технологий в других странах, такая ситуация устраивает далеко не всех, отметил эксперт. Азербайджан стремится действовать прагматично, выстраивая симбиоз из экологических технологий и ресурсного потенциала, который является основной экономики государства на побережье Каспийского моря, рассказал эксперт. «У нас примерно такая же позиция. Мы в целом не против проектов по защите климата, но исходим все-таки из экономически обоснованных проектов и географии нашей страны. Мало у кого из государств, которые продвигают „зеленую“ повестку, такие суровые условия жизни и санкции, поэтому Россия в любом случае использует свои сильные стороны и особенности в вопросе природных ресурсов», — резюмировал Притчин.