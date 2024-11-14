«Привлекался 194 раза»: стало известно, кто был за рулем Bentley, устроившей аварию в Екатеринбурге

У водителя Bentley, устроившего аварию в Екатеринбурге, было 194 штрафов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Часть штрафов водитель Bentley не оплатил в надлежащий срок
Часть штрафов водитель Bentley не оплатил в надлежащий срок Фото:

Водитель Bentley, выехавший на встречную полосу и столкнувшийся с машиной Hyundai в Екатеринбурге, привлекался к административной ответственности 194 раза. Часть из штрафов 22-летний молодой человек не оплатил в срок, сообщает отдел пропаганды ГАИ Свердловской области.

«Bentley управлял 22-летний мужчина, житель г. Екатеринбурга, имеющий стаж управления три года, к административной ответственности ранее привлекался 194 раза, из которых часть не оплачена в установленный законом срок. В связи с чем гражданин привлечен к административной ответственности по ст. 20.25 КоАП РФ», — говорится в telegram-канале ведомства. Теперь водитель должен будет оплатить штрафы в двойном размере.

Авария произошла днем 14 ноября. Водитель Bentley, двигаясь по улице Черепанова, выехал на встречную полосу и столкнулся с поворачивающей легковушкой. После этого он выехал с проезжей части влево и врезался в опору освещения. В результате аварии оба водителя с травмами головы и ушибами доставлены в ЦГКБ №23.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Водитель Bentley, выехавший на встречную полосу и столкнувшийся с машиной Hyundai в Екатеринбурге, привлекался к административной ответственности 194 раза. Часть из штрафов 22-летний молодой человек не оплатил в срок, сообщает отдел пропаганды ГАИ Свердловской области. «Bentley управлял 22-летний мужчина, житель г. Екатеринбурга, имеющий стаж управления три года, к административной ответственности ранее привлекался 194 раза, из которых часть не оплачена в установленный законом срок. В связи с чем гражданин привлечен к административной ответственности по ст. 20.25 КоАП РФ», — говорится в telegram-канале ведомства. Теперь водитель должен будет оплатить штрафы в двойном размере. Авария произошла днем 14 ноября. Водитель Bentley, двигаясь по улице Черепанова, выехал на встречную полосу и столкнулся с поворачивающей легковушкой. После этого он выехал с проезжей части влево и врезался в опору освещения. В результате аварии оба водителя с травмами головы и ушибами доставлены в ЦГКБ №23.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...