«Привлекался 194 раза»: стало известно, кто был за рулем Bentley, устроившей аварию в Екатеринбурге

Водитель Bentley, выехавший на встречную полосу и столкнувшийся с машиной Hyundai в Екатеринбурге, привлекался к административной ответственности 194 раза. Часть из штрафов 22-летний молодой человек не оплатил в срок, сообщает отдел пропаганды ГАИ Свердловской области.
«Bentley управлял 22-летний мужчина, житель г. Екатеринбурга, имеющий стаж управления три года, к административной ответственности ранее привлекался 194 раза, из которых часть не оплачена в установленный законом срок. В связи с чем гражданин привлечен к административной ответственности по ст. 20.25 КоАП РФ», — говорится в telegram-канале ведомства. Теперь водитель должен будет оплатить штрафы в двойном размере.
Авария произошла днем 14 ноября. Водитель Bentley, двигаясь по улице Черепанова, выехал на встречную полосу и столкнулся с поворачивающей легковушкой. После этого он выехал с проезжей части влево и врезался в опору освещения. В результате аварии оба водителя с травмами головы и ушибами доставлены в ЦГКБ №23.
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