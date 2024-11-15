В Петербурге уволен врио главы Фонда капремонта через два месяца работы

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Евгения Петрова уволили с поста главы Фонда капремонта по решению Владимира Уварова
Евгения Петрова уволили с поста главы Фонда капремонта по решению Владимира Уварова Фото:

В Санкт-Петербурге с поста врио директора Фонда капремонта был уволен Евгений Петров. Причины такого решения не уточнятся, однако известно, что его место займет заместитель Леонид Вишневский. 

«Его [Петрова] обязанности будет выполнять заместитель Леонид Вишневский. Соответствующее решение еще накануне, 14 ноября, подписал новый председатель комитета имущественных отношений (КИО) Владимир Уваров», — передает «Фонтанка». Отмечается, что КИО является учредителем Фонда капремонта. 

Евгений Петров занимал свой пост в Фонде с августа 2024 года, он возглавил предприятие после ухода с соответствующей должности Дмитрия Шутова. Ранее Петров работал в аппарате вице-губернатора Евгения Разумишкина. 

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В Санкт-Петербурге с поста врио директора Фонда капремонта был уволен Евгений Петров. Причины такого решения не уточнятся, однако известно, что его место займет заместитель Леонид Вишневский.  «Его [Петрова] обязанности будет выполнять заместитель Леонид Вишневский. Соответствующее решение еще накануне, 14 ноября, подписал новый председатель комитета имущественных отношений (КИО) Владимир Уваров», — передает «Фонтанка». Отмечается, что КИО является учредителем Фонда капремонта.  Евгений Петров занимал свой пост в Фонде с августа 2024 года, он возглавил предприятие после ухода с соответствующей должности Дмитрия Шутова. Ранее Петров работал в аппарате вице-губернатора Евгения Разумишкина. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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