В Петербурге уволен врио главы Фонда капремонта через два месяца работы

В Санкт-Петербурге с поста врио директора Фонда капремонта был уволен Евгений Петров. Причины такого решения не уточнятся, однако известно, что его место займет заместитель Леонид Вишневский.
«Его [Петрова] обязанности будет выполнять заместитель Леонид Вишневский. Соответствующее решение еще накануне, 14 ноября, подписал новый председатель комитета имущественных отношений (КИО) Владимир Уваров», — передает «Фонтанка». Отмечается, что КИО является учредителем Фонда капремонта.
Евгений Петров занимал свой пост в Фонде с августа 2024 года, он возглавил предприятие после ухода с соответствующей должности Дмитрия Шутова. Ранее Петров работал в аппарате вице-губернатора Евгения Разумишкина.
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