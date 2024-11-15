Рак простаты у мужчин занял лидирующие позиции среди онкопатологий в Челябинске

Рак предстательной железы у мужчину занимает лидирующую позицию среди онкопаталогий и среди всех впервые выявленных злокачественных новообразований. Об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.
«Рак предстательной железы занимает лидирующую позицию не только в структуре онкоурологических патологий, но и среди всех вновь выявленных злокачественных новообразований. В 70% случаев, благодаря хорошей диагностике, заболевание выявляют на первой и второй стадиях», — сообщает пресс-служба челябинского минздрава в telegram-канале.
Простата отвечает за выработку тестостерона, который обеспечивает половую функцию, контролирует удержание мочи. Симптомом, что с ней что-то не так, могут служить проблемы мочеиспусканием, в том числе, частые позывы, ночные походы в туалет, недержание. Все это должно стать поводом для обращения к врачу.
«Симптомы любых заболеваний предстательной железы — воспалительных, доброкачественных и злокачественных — могут совпадать. Врач сориентируется и назначит обследования, которые необходимы для диагностики того или иного заболевания», — говорит заведующий отделением онкоурологии Челябинского онкоцентра Евгений Киприянов.
Чтобы исключить рак предстательной железы, каждый мужчина с 45 лет должен сдавать кровь на определение уровня общего простатического специфического антигена (ПСА). В Челябинской области данный скрининг входит в диспансеризацию взрослого населения. Полностью исключить рак простаты с помощью здорового образа жизни (ЗОЖ) не удастся. Зато можно сделать все возможное, чтобы выявить заболевание на ранней стадии, добавили в челябинском минздраве.
В Челябинской области за последние три года изменился наиболее распространенный вид рака, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины (ГАУЗ «ЧОКЦОиЯМ»). В 2023 году количество выявленных случаев рака простаты увеличивается практически в два раза, что поставило этот вид рака с пятого на первое место.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!