Axios: Израиль разрушил сверхсекретный ядерный центр в Иране

Израиль во время удара по иранской лаборатории в октябре уничтожил сверхсекретный центр по исследованию ядерного оружия. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники.
«Израильская атака на Иран в конце октября разрушила действующий сверхсекретный исследовательский центр ядерного оружия», — заявили американские чиновники изданию. В результате удара было уничтожено сложное оборудование, необходимое для создания пластиковых взрывчатых веществ, окружающих уран в ядерном устройстве.
Объект, на который был нанесен удар, находится в 32 км к юго-востоку от Тегерана и известен как Taleghan 2. В этой лаборатории до 2003 года активно велись работы по ядерному оружию. По данным разведки США и Израиля, в 2024 году здесь была зафиксирована возобновленная исследовательская деятельность.
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