Axios: Израиль разрушил сверхсекретный ядерный центр в Иране

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ЦАХАЛ уничтожил объект в Иране, где проводились ядерные исследования
ЦАХАЛ уничтожил объект в Иране, где проводились ядерные исследования Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Израиль во время удара по иранской лаборатории в октябре уничтожил сверхсекретный центр по исследованию ядерного оружия. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники.

«Израильская атака на Иран в конце октября разрушила действующий сверхсекретный исследовательский центр ядерного оружия», — заявили американские чиновники изданию. В результате удара было уничтожено сложное оборудование, необходимое для создания пластиковых взрывчатых веществ, окружающих уран в ядерном устройстве.

Объект, на который был нанесен удар, находится в 32 км к юго-востоку от Тегерана и известен как Taleghan 2. В этой лаборатории до 2003 года активно велись работы по ядерному оружию. По данным разведки США и Израиля, в 2024 году здесь была зафиксирована возобновленная исследовательская деятельность.

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Израиль во время удара по иранской лаборатории в октябре уничтожил сверхсекретный центр по исследованию ядерного оружия. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники. «Израильская атака на Иран в конце октября разрушила действующий сверхсекретный исследовательский центр ядерного оружия», — заявили американские чиновники изданию. В результате удара было уничтожено сложное оборудование, необходимое для создания пластиковых взрывчатых веществ, окружающих уран в ядерном устройстве. Объект, на который был нанесен удар, находится в 32 км к юго-востоку от Тегерана и известен как Taleghan 2. В этой лаборатории до 2003 года активно велись работы по ядерному оружию. По данным разведки США и Израиля, в 2024 году здесь была зафиксирована возобновленная исследовательская деятельность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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