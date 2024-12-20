Удар по штабу СБУ и массированная атака HIMARS по Рыльску: главное об СВО за 20 декабря

Украинская армия нанесла массированный ракетный удар с помощью РСЗО HIMARS по Рыльску в Курской области. Целями ВСУ стали гражданские объекты в городе, в связи с чем погибло шесть человек, пострадали 27 человек. Также ВС РФ нанесли удар по штабу Службы безопасности Украины (СБУ), ликвидировав несколько высокопоставленных сотрудников. Главное о спецоперации на Украине — в материале URA.RU.
Обстрел Рыльска
ВСУ осуществили ракетный удар по Рыльску, используя американские HIMARS. В результате этого погибли шесть человек, включая одного ребенка. Также в общей сложности пострадали 26 человек. Александр Хинштейн сообщил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Кроме того, в ходе атаки был поврежден местный Дом культуры, где в момент обстрела находились четыре сотрудника, один из них получил ранения. Директор ДК уточнил, что, хотя все сотрудники выжили, здание серьезно пострадало. Также Хинштейн указал на повреждения педагогического колледжа, школы, физкультурно-оздоровительного комплекса, здания пожарной части и частных домов. По словам врио главы региона, на месте происшествий работают пожарные, спасатели и другие экстренные службы, чьи усилия осложняются новыми попытками ВСУ нанести удары по региону. Помимо прочего, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, удар ВСУ квалифицирован как теракт.
Ликвидация в Киеве высокопоставленных сотрудников СБУ
В результате удара по управленческому центру в Киеве погибли высокопоставленные офицеры СБУ и трое чинов из ТЦК (украинский аналог военкомата). Представитель пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев утверждает, что информация о попадании в здание подтверждена косвенными данными агентов Сопротивления.
Подпольщик также сообщил, что после атаки на Киев быстро распространились слухи о том, что выходить на улицу опасно из-за проводимых СБУ выборочных проверок. Лебедев добавил, что сотрудники ТЦК активно участвуют в этих мероприятиях, и иногда в автобусы силовиков забирают даже женщин, возможно, связанных с медицинской отраслью.
ВС РФ развернули флаг в Новопустынке
В ходе интенсивных боев российские военные освободили поселок Новопустынка в ДНР, сообщили в Минобороны. После завершения операции они развернули государственный флаг России и произнесли фразу, которая уже стала символической: «Работаем, братья!». Военные действия велись подразделениями 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады войсковой группировки «Центр». Солдаты освобождали каждый дом, активно используя артиллерию и ударные дроны.
ВСУ сбежали из «успеновского мешка»
ВСУ покинули свои позиции южнее Курахово в ДНР и отступили из «успеновского мешка» из-за окружения ВС РФ. Отмечается, что в скором времени группировка украинской армии в регионе должна была оказаться в тотальном окружении, передает telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск ВСУ «Хортица» «Хортицкий ветер». Кроме того, главком армии Украины Александр Сырский дал разрешение военным бежать ради сохранения техники и личного состава.
ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА в Днепровском лимане
На острове Первомайский, расположенном в Днепровском лимане, расчет противотанковых ракетных комплексов российских десантников успешно уничтожил ретранслятор управления беспилотниками ВСУ. Это устройство позволяло расширить зону полета FPV-дронов противника и координировать их действия. Отмечается, что наблюдение за установкой ретранслятора было осуществлено операторами БПЛА, после цель была атакована с помощью ракетного комплекса «Фагот», передает «Пятый канал».
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