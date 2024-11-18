Захарова: Киев ответит за убийство главреда «Народной газеты»

Убийство ВСУ главного редактора «Народной газеты» Юлии Кузнецовой в Курской области показало преступную сущность режима президента Украины Владимира Зеленского. Виновные понесут наказание. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Это хладнокровное убийство является очередным свидетельством уродливой и патологически преступной сущности режима Зеленского, его готовности применять кровавые террористические методы по отношению к мирному населению. <...> Все виновные в убийстве российской журналистки понесут заслуженное и неотвратимое наказание», — сообщает Захарова. Ее заявление опубликовано на сайте МИД РФ.
Захарова выразила соболезнования родным Кузнецовой и пожелала пострадавшим при атаке ВСУ скорейшего выздоровления. По ее словам, в текущем году ВСУ нападали на военкоров Еремина, Кожина, Цицаги, Ивлиева и Поддубного.
Кузнецова скончалась в Курской области после атаки ВСУ дроном легкового автомобиля, в котором находилась женщина, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. Журналистка писала материал, в котором хотела осветить обстановку в Большесолдатском районе.
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