Главред «Народной газеты» Курской области погибла после атаки ВСУ

Главный редактор издания «Народная газета» Юлия Кузнецова скончалась в Курской области после атаки ВСУ. Дрон попал в легковой автомобиль, в котором находилась женщина. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.
«На территории Большесолдатского района в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль погибла главный редактор „Народной газеты“ Большесолдатского района Юлия Николаевна Кузнецова», — пишет Смирнов в своем telegram-канале. Он добавил, что главред вывозила архивные дела редакции. Женщина писала материал, в котором хотела осветить обстановку в Большесолдатском районе.
Во время атаки ВСУ, от прилета дрона пострадал оператор электронного набора и верстки «Народной газеты». Кроме того, с ранениями госпитализирован участковый уполномоченный полиции.
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