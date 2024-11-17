Главред «Народной газеты» Курской области погибла после атаки ВСУ

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Дрон ВСУ атаковал автомобиль, в котором находилась женщина
Дрон ВСУ атаковал автомобиль, в котором находилась женщина Фото:

Главный редактор издания «Народная газета» Юлия Кузнецова скончалась в Курской области после атаки ВСУ. Дрон попал в легковой автомобиль, в котором находилась женщина. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. 

«На территории Большесолдатского района в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль погибла главный редактор „Народной газеты“ Большесолдатского района Юлия Николаевна Кузнецова», — пишет Смирнов в своем telegram-канале. Он добавил, что главред вывозила архивные дела редакции. Женщина писала материал, в котором хотела осветить обстановку в Большесолдатском районе.

Во время атаки ВСУ, от прилета дрона пострадал оператор электронного набора и верстки «Народной газеты». Кроме того, с ранениями госпитализирован участковый уполномоченный полиции. 

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Главный редактор издания «Народная газета» Юлия Кузнецова скончалась в Курской области после атаки ВСУ. Дрон попал в легковой автомобиль, в котором находилась женщина. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.  «На территории Большесолдатского района в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль погибла главный редактор „Народной газеты“ Большесолдатского района Юлия Николаевна Кузнецова», — пишет Смирнов в своем telegram-канале. Он добавил, что главред вывозила архивные дела редакции. Женщина писала материал, в котором хотела осветить обстановку в Большесолдатском районе. Во время атаки ВСУ, от прилета дрона пострадал оператор электронного набора и верстки «Народной газеты». Кроме того, с ранениями госпитализирован участковый уполномоченный полиции. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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