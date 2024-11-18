Почти 6000 обращений поступило на «Почту доверия» от челябинских подростков

С марта 2023 года на платформу регионального проекта «Почта доверия» поступило почти шесть тысяч вопросов от подростков. Проект стал своего рода мотором в развитии темы психологического здоровья подростков, сообщила учредитель «Фонда 2020», супруга челябинского губернатора Ирина Текслер.
«С марта 2023 года на платформу почты доверия поступило почти 6000 вопросов. Наш региональный проект „Почта доверия“, над которым работает большое количество специалистов, стал своеобразным мотором в развитии темы психологического здоровья подростков», — написала Текслер в своем telegram-канале.
В продолжении темы психологической помощи подросткам, в Челябинске в минувшие выходные 16-17 ноября прошел второй областной форум «Академия доверия». Его участниками стали 100 детей, 100 педагогов, 100 представителей родительского сообщества и 50 внештатных психологов.
«Традиционно прошла встреча с Оксаной Барковской — режиссером, сценаристом и продюсером подросткового сериала „Новенький“ и „Трудная“, который построен на реальных историях подростков. Победительницей шоу „Пацанки“, а теперь актрисой Кирой Медведевой, актером, который сам является подростком, Максимом Табарчуком», — сообщила Текслер.
В рамках форума состоялись две знаковые встречи — в подростковый центр «Оранжевый верблюд» пришли дети, которые состоят на учете за правонарушения. Их сопровождали сотрудники полиции. «Был очень откровенный разговор про выбор (выбор на уровне жизни и смерти)», — добавила Текслер. На мероприятии в Школе 21 ЮУрГУ Движением Первых была встреча с детьми и родителями, на которой обсуждали детско-родительские отношения.
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