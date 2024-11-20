Свердловчанка Вера Фролова после переезда в Уральск (Казахстан) продала младшую дочь Галину в приемную семью за сто рублей. У женщины на тот момент была еще старшая дочь Светлана. Лишь спустя 45 лет две сестры снова встретились, став участницами остросоциального ток-шоу «ДНК» на телеканале НТВ.
«26 ноября, в свой 15-й день рождения, я случайно полезла в тумбочку. Мама просила достать полотенце. Я сунула руку внутрь, а там какие-то документы. Я открыла, а там написано, что я удочеренная. Мы поговорили с папой через два месяца. Когда меня удочерили, мне было восемь месяцев. Моя биологическая мама продала меня за 100 рублей», — рассказала Галина Пупыкина.
Через 45 лет после удочерения Галина узнала, что в процессе ее передачи в приемную семью присутствовала ее старшая сестра Светлана, которой на тот момент было 11 лет. В поисках сестры Пупыкина столкнулась с многочисленными трудностями. После долгих попыток Галина обратилась за помощью к федеральному телеканалу. Светлана была шокирована, узнав о младшей сестре, так как их мать ранее сообщила ей о смерти Галины. В ходе телепередачи был проведен тест ДНК, который подтвердил родственные связи Галины и Светланы с вероятностью 99,9%.
Ранее жительница Асбеста Карина Филиппова, попавшая в детский дом после смерти отца в 1988 году, нашла родственников спустя 44 года. В 2004 году она оставляла заявку на сайте передачи «Жди меня».
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