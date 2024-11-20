Умер бывший главный контрразведчик Урала Домницкий

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Прощание с Валерием Домницким пройдет 22 ноября
Прощание с Валерием Домницким пройдет 22 ноября Фото:

На 71-м году жизни умер экс-глава УФСБ по Приволжско-Уральскому военному округу и ЦВО (2002-2014 годы) Валерий Домницкий. Соболезнования в связи со смертью генерал-лейтенанта высказал полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, сообщили в пресс-службе окружных властей.

«Валерий Степанович жил как настоящий российский офицер, для которого самым важным всегда оставалась верность Присяге, долг перед Отечеством и безопасность Родины. Особое место в жизни Валерия Степановича занимал Урал, где он много лет возглавлял УФСБ по Приволжско-Уральскому, а затем и по Центральному военному округу» , — сказал Жога.

Прощание с Домницким, по данным управления ФСБ по ЦВО, состоится 22 ноября. Траурная церемония пройдет в зале «Морской» в доме прощания «Вознесение» (Екатеринбург). 

Домницкий — уроженец Крымской области, прошел путь от оперуполномоченного управления особых отделов КГБ СССР по Дальневосточному военному округу, замначальника, начальника, затем главы УФСБ по Приволжско-Уральскому военному округу и ЦВО. Домницкий являлся Почетным сотрудником контрразведки. С 2015 года был официальным представителем РФ в антитеррористической структуре ШОС.

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На 71-м году жизни умер экс-глава УФСБ по Приволжско-Уральскому военному округу и ЦВО (2002-2014 годы) Валерий Домницкий. Соболезнования в связи со смертью генерал-лейтенанта высказал полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, сообщили в пресс-службе окружных властей. «Валерий Степанович жил как настоящий российский офицер, для которого самым важным всегда оставалась верность Присяге, долг перед Отечеством и безопасность Родины. Особое место в жизни Валерия Степановича занимал Урал, где он много лет возглавлял УФСБ по Приволжско-Уральскому, а затем и по Центральному военному округу» , — сказал Жога. Прощание с Домницким, по данным управления ФСБ по ЦВО, состоится 22 ноября. Траурная церемония пройдет в зале «Морской» в доме прощания «Вознесение» (Екатеринбург).  Домницкий — уроженец Крымской области, прошел путь от оперуполномоченного управления особых отделов КГБ СССР по Дальневосточному военному округу, замначальника, начальника, затем главы УФСБ по Приволжско-Уральскому военному округу и ЦВО. Домницкий являлся Почетным сотрудником контрразведки. С 2015 года был официальным представителем РФ в антитеррористической структуре ШОС.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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