На 71-м году жизни умер экс-глава УФСБ по Приволжско-Уральскому военному округу и ЦВО (2002-2014 годы) Валерий Домницкий. Соболезнования в связи со смертью генерал-лейтенанта высказал полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, сообщили в пресс-службе окружных властей.
«Валерий Степанович жил как настоящий российский офицер, для которого самым важным всегда оставалась верность Присяге, долг перед Отечеством и безопасность Родины. Особое место в жизни Валерия Степановича занимал Урал, где он много лет возглавлял УФСБ по Приволжско-Уральскому, а затем и по Центральному военному округу» , — сказал Жога.
Прощание с Домницким, по данным управления ФСБ по ЦВО, состоится 22 ноября. Траурная церемония пройдет в зале «Морской» в доме прощания «Вознесение» (Екатеринбург).
Домницкий — уроженец Крымской области, прошел путь от оперуполномоченного управления особых отделов КГБ СССР по Дальневосточному военному округу, замначальника, начальника, затем главы УФСБ по Приволжско-Уральскому военному округу и ЦВО. Домницкий являлся Почетным сотрудником контрразведки. С 2015 года был официальным представителем РФ в антитеррористической структуре ШОС.
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