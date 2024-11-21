22 ноября вырастет вероятность магнитной бури, считают эксперты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ. Более подробный прогноз состояния магнитосферы Земли — в материале URA.RU.
Прогноз магнитных бурь на 22 ноября
В последние несколько дней ситуация в магнитосфере Земли была благоприятной — уровень солнечного излучения был в норме. Вероятность магнитной бури ученые оценивали всего в 5% и реализоваться ей не удалось.
По мнению специалистов, 22 ноября геомагнитное поле в целом продолжит оставаться спокойным, но возможность возникновения бурь вырастет до 15%. Индекс геомагнитной активности (его называют Kp-индексом), в среднем, будет держаться на уровне трех баллов из десяти, поэтому сильных магнитных штормов не предвидится — вероятность их возникновения равна 1%.
Когда может произойти следующая буря
Астрофизики прогнозируют, что вплоть до конца ноября в геомагнитном поле Земли не будет всплесков активности. Шансов на возникновение магнитных бурь и тем более штормов в эти дни немного.
1 декабря уровень Kp-индекса должен подняться до четырёх. При таком показателе состояние магнитосферы оценивают как возбужденное. Если рост индекса превзойдет ожидания и показатель вырастет до пяти, то Земля окажется под влиянием слабой магнитной бури.
Природа магнитных бурь
Магнитные бури — это следствие вспышек на Солнце. Во время них солнечный ветер усиливается и геомагнитное поле Земли становится неспокойным.
Бури могут длиться от нескольких часов или растягиваться на два, три и более дней. По своей силе бури тоже отличаются. Ученые выделяют пять уровней бурь — от слабых до экстремально сильных.
Как прогнозируют магнитные бури
Чтобы узнать, когда случится следующая магнитная буря, астрофизики используют несколько методов. Они наблюдают за Солнцем и его активностью, а также следят за параметрами плазмы солнечного ветра.
Есть несколько видов прогнозов геомагнитной активности: 27—45-суточный, семисуточный, двухсуточный и одночасовой прогнозы. Наиболее точным считают последний, а вот более долгосрочные не всегда оказываются корректными.
Проблемы со здоровьем во время магнитных бурь
Многие отмечают ухудшение самочувствия во время магнитных бурь. Чаще всего с недомоганием сталкиваются пожилые, а также люди с болезнями сердца и сосудов. Самые частые жалобы: головная боль, головокружения, слабость, скачки артериального давления, а также боли в суставах.
Помочь справиться с неприятными симптомами может бережное отношение к себе: соблюдение режима дня, ранний отход ко сну, прогулки, легкая зарядка и перерывы на отдых во время работы. Если эти способы не помогают и проблемы со здоровьем усугубляются, стоит обратиться к врачу.
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