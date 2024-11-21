Магнитная буря 22 ноября 2024: чего ждать метеозависимым

Астрофизики РАН: 22 ноября 2024 вырастет вероятность магнитной бури
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
22 ноября жители российских городов могут ощутить на себе повышение солнечной активности
22 ноября жители российских городов могут ощутить на себе повышение солнечной активности Фото:

22 ноября вырастет вероятность магнитной бури, считают эксперты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ. Более подробный прогноз состояния магнитосферы Земли — в материале URA.RU.

Прогноз магнитных бурь на 22 ноября

В последние несколько дней ситуация в магнитосфере Земли была благоприятной — уровень солнечного излучения был в норме. Вероятность магнитной бури ученые оценивали всего в 5% и реализоваться ей не удалось.

По мнению специалистов, 22 ноября геомагнитное поле в целом продолжит оставаться спокойным, но возможность возникновения бурь вырастет до 15%. Индекс геомагнитной активности (его называют Kp-индексом), в среднем, будет держаться на уровне трех баллов из десяти, поэтому сильных магнитных штормов не предвидится — вероятность их возникновения равна 1%.

Когда может произойти следующая буря

Астрофизики прогнозируют, что вплоть до конца ноября в геомагнитном поле Земли не будет всплесков активности. Шансов на возникновение магнитных бурь и тем более штормов в эти дни немного.

1 декабря уровень Kp-индекса должен подняться до четырёх. При таком показателе состояние магнитосферы оценивают как возбужденное. Если рост индекса превзойдет ожидания и показатель вырастет до пяти, то Земля окажется под влиянием слабой магнитной бури.

Природа магнитных бурь

Магнитные бури — это следствие вспышек на Солнце. Во время них солнечный ветер усиливается и геомагнитное поле Земли становится неспокойным.

Бури могут длиться от нескольких часов или растягиваться на два, три и более дней. По своей силе бури тоже отличаются. Ученые выделяют пять уровней бурь — от слабых до экстремально сильных.

Как прогнозируют магнитные бури

Чтобы узнать, когда случится следующая магнитная буря, астрофизики используют несколько методов. Они наблюдают за Солнцем и его активностью, а также следят за параметрами плазмы солнечного ветра.

Есть несколько видов прогнозов геомагнитной активности: 27—45-суточный, семисуточный, двухсуточный и одночасовой прогнозы. Наиболее точным считают последний, а вот более долгосрочные не всегда оказываются корректными.

Проблемы со здоровьем во время магнитных бурь

Многие отмечают ухудшение самочувствия во время магнитных бурь. Чаще всего с недомоганием сталкиваются пожилые, а также люди с болезнями сердца и сосудов. Самые частые жалобы: головная боль, головокружения, слабость, скачки артериального давления, а также боли в суставах.

Помочь справиться с неприятными симптомами может бережное отношение к себе: соблюдение режима дня, ранний отход ко сну, прогулки, легкая зарядка и перерывы на отдых во время работы. Если эти способы не помогают и проблемы со здоровьем усугубляются, стоит обратиться к врачу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
22 ноября вырастет вероятность магнитной бури, считают эксперты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ. Более подробный прогноз состояния магнитосферы Земли — в материале URA.RU. Прогноз магнитных бурь на 22 ноября В последние несколько дней ситуация в магнитосфере Земли была благоприятной — уровень солнечного излучения был в норме. Вероятность магнитной бури ученые оценивали всего в 5% и реализоваться ей не удалось. По мнению специалистов, 22 ноября геомагнитное поле в целом продолжит оставаться спокойным, но возможность возникновения бурь вырастет до 15%. Индекс геомагнитной активности (его называют Kp-индексом), в среднем, будет держаться на уровне трех баллов из десяти, поэтому сильных магнитных штормов не предвидится — вероятность их возникновения равна 1%. Когда может произойти следующая буря Астрофизики прогнозируют, что вплоть до конца ноября в геомагнитном поле Земли не будет всплесков активности. Шансов на возникновение магнитных бурь и тем более штормов в эти дни немного. 1 декабря уровень Kp-индекса должен подняться до четырёх. При таком показателе состояние магнитосферы оценивают как возбужденное. Если рост индекса превзойдет ожидания и показатель вырастет до пяти, то Земля окажется под влиянием слабой магнитной бури. Природа магнитных бурь Магнитные бури — это следствие вспышек на Солнце. Во время них солнечный ветер усиливается и геомагнитное поле Земли становится неспокойным. Бури могут длиться от нескольких часов или растягиваться на два, три и более дней. По своей силе бури тоже отличаются. Ученые выделяют пять уровней бурь — от слабых до экстремально сильных. Как прогнозируют магнитные бури Чтобы узнать, когда случится следующая магнитная буря, астрофизики используют несколько методов. Они наблюдают за Солнцем и его активностью, а также следят за параметрами плазмы солнечного ветра. Есть несколько видов прогнозов геомагнитной активности: 27—45-суточный, семисуточный, двухсуточный и одночасовой прогнозы. Наиболее точным считают последний, а вот более долгосрочные не всегда оказываются корректными. Проблемы со здоровьем во время магнитных бурь Многие отмечают ухудшение самочувствия во время магнитных бурь. Чаще всего с недомоганием сталкиваются пожилые, а также люди с болезнями сердца и сосудов. Самые частые жалобы: головная боль, головокружения, слабость, скачки артериального давления, а также боли в суставах. Помочь справиться с неприятными симптомами может бережное отношение к себе: соблюдение режима дня, ранний отход ко сну, прогулки, легкая зарядка и перерывы на отдых во время работы. Если эти способы не помогают и проблемы со здоровьем усугубляются, стоит обратиться к врачу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...