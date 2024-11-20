Песков — URA.RU: Путин дал поручения по защите Крымского моста от ATACMS

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В Кремле сообщили, что Путин дал поручения по защите Крымского моста
В Кремле сообщили, что Путин дал поручения по защите Крымского моста Фото:

Президент РФ Владимир Путин как верховный главнокомандующий давно дал поручения по обеспечению безопасности Крымского моста. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU об угрозе применения баллистических ракет ATACMS для ударов по объекту, переданных США Украине.

«Верховным главнокомандующим давно даны поручения и принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности всех объектов критической инфраструктуры. В том числе Крымского моста», — заявил Песков.

В аналитическом центре Глобальная оборонная корпорация прогнозируют, что Крымский мост в ближайшее время станет для Украины одной из приоритетных целей. ВСУ попытаются уничтожить его после получения от США ракет ATACMS.

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Президент РФ Владимир Путин как верховный главнокомандующий давно дал поручения по обеспечению безопасности Крымского моста. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU об угрозе применения баллистических ракет ATACMS для ударов по объекту, переданных США Украине. «Верховным главнокомандующим давно даны поручения и принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности всех объектов критической инфраструктуры. В том числе Крымского моста», — заявил Песков. В аналитическом центре Глобальная оборонная корпорация прогнозируют, что Крымский мост в ближайшее время станет для Украины одной из приоритетных целей. ВСУ попытаются уничтожить его после получения от США ракет ATACMS.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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