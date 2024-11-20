Песков — URA.RU: Путин дал поручения по защите Крымского моста от ATACMS

Президент РФ Владимир Путин как верховный главнокомандующий давно дал поручения по обеспечению безопасности Крымского моста. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU об угрозе применения баллистических ракет ATACMS для ударов по объекту, переданных США Украине.
«Верховным главнокомандующим давно даны поручения и принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности всех объектов критической инфраструктуры. В том числе Крымского моста», — заявил Песков.
В аналитическом центре Глобальная оборонная корпорация прогнозируют, что Крымский мост в ближайшее время станет для Украины одной из приоритетных целей. ВСУ попытаются уничтожить его после получения от США ракет ATACMS.
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