В США порекомендовали Зеленскому поблагодарить Путина

Журналист Хилл: Зеленский умоляет «сровнять свою страну с землей»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимиру Зеленскому посоветовали поблагодарить Владимира Путина за доброту
Владимиру Зеленскому посоветовали поблагодарить Владимира Путина за доброту Фото:

Американский журналист Джексон Хинкл считает, что украинский лидер Владимир Зеленский своими действиями будто «умоляет сровнять Украину с землей». Об этом корреспондент написал в соцсетях, отметив также, что Зеленский должен быть благодарен российскому президенту Владимиру Путину за спокойствие и доброту.  

«Украина должна быть вечно благодарна президенту [России Владимиру] Путину за его спокойствие, рассудительность и доброту, потому что Зеленский практически умоляет сровнять его страну с землей», — написал Хинкл. Свое сообщение он опубликовал в соцсети X.

Заявление журналиста прозвучало на фоне разрешения США ударять Киеву дальнобойными ракетами по России. Об этом на днях писали американские и британские журналисты. При этом в Белом доме официально слухи не подтверждали. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американский журналист Джексон Хинкл считает, что украинский лидер Владимир Зеленский своими действиями будто «умоляет сровнять Украину с землей». Об этом корреспондент написал в соцсетях, отметив также, что Зеленский должен быть благодарен российскому президенту Владимиру Путину за спокойствие и доброту.   «Украина должна быть вечно благодарна президенту [России Владимиру] Путину за его спокойствие, рассудительность и доброту, потому что Зеленский практически умоляет сровнять его страну с землей», — написал Хинкл. Свое сообщение он опубликовал в соцсети X. Заявление журналиста прозвучало на фоне разрешения США ударять Киеву дальнобойными ракетами по России. Об этом на днях писали американские и британские журналисты. При этом в Белом доме официально слухи не подтверждали. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...