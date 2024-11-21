Американский журналист Джексон Хинкл считает, что украинский лидер Владимир Зеленский своими действиями будто «умоляет сровнять Украину с землей». Об этом корреспондент написал в соцсетях, отметив также, что Зеленский должен быть благодарен российскому президенту Владимиру Путину за спокойствие и доброту.
«Украина должна быть вечно благодарна президенту [России Владимиру] Путину за его спокойствие, рассудительность и доброту, потому что Зеленский практически умоляет сровнять его страну с землей», — написал Хинкл. Свое сообщение он опубликовал в соцсети X.
Заявление журналиста прозвучало на фоне разрешения США ударять Киеву дальнобойными ракетами по России. Об этом на днях писали американские и британские журналисты. При этом в Белом доме официально слухи не подтверждали.
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