У женщины-водителя насильно отобрали Mercedes E300 возле магазина в Челябинске. Фото

21 ноября 2024 в 12:25 Размер текста - 17 +

Приставы несколько месяцев охотились за машиной, а она приехала к офису сама Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU У женщины-водителя отобрали Mercedes E300, припаркованный возле магазина, расположенного рядом с офисом Главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) региона, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Машину женщина купила несколько лет назад, но не поставила ее на учет, а бывший хозяин задолжал налоговикам порядка 300 тысяч рублей. «Судебные приставы арестовали и изъяли автомобиль, за которым они настойчиво охотились довольно длительное время. Машина сама приехала к крыльцу подразделения, сотрудникам органа принудительного исполнения осталось только найти понятых и произвести необходимые процессуальные действия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Женщина купила машину много лет назад, но не оформила правильно документы. Бывший владелец машины задолжал порядка 300 тысяч рублей налоговым органам, другого имущества, кроме машины, за ним не числится. Поэтому судебные приставы несколько месяцев искали машину — по указанному адресу, где проживает должник, ее не было. Дело находилось в производстве с сентября 2024 года. На днях женщина приехала в сетевой магазин, который расположен рядом с офисом ГУ ФССП по Челябинской области, и припарковала машину на стоянке. Когда вышла из магазина, то увидела свой автомобиль заблокированным, а рядом — людей в форме. «Женщина отказалась оплачивать налоговую задолженность бывшего хозяина элитной иномарки. Машина была изъята и на эвакуаторе отправлена на место хранения — специализированную стоянку», — добавили в пресс-службе ведомства. После независимой оценки, машину выставят на продажу. Женщина припарковала машину возле магазина Фото предоставлено пресс-службой ГУФССП по Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У женщины-водителя отобрали Mercedes E300, припаркованный возле магазина, расположенного рядом с офисом Главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) региона, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Машину женщина купила несколько лет назад, но не поставила ее на учет, а бывший хозяин задолжал налоговикам порядка 300 тысяч рублей. «Судебные приставы арестовали и изъяли автомобиль, за которым они настойчиво охотились довольно длительное время. Машина сама приехала к крыльцу подразделения, сотрудникам органа принудительного исполнения осталось только найти понятых и произвести необходимые процессуальные действия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Женщина купила машину много лет назад, но не оформила правильно документы. Бывший владелец машины задолжал порядка 300 тысяч рублей налоговым органам, другого имущества, кроме машины, за ним не числится. Поэтому судебные приставы несколько месяцев искали машину — по указанному адресу, где проживает должник, ее не было. Дело находилось в производстве с сентября 2024 года. На днях женщина приехала в сетевой магазин, который расположен рядом с офисом ГУ ФССП по Челябинской области, и припарковала машину на стоянке. Когда вышла из магазина, то увидела свой автомобиль заблокированным, а рядом — людей в форме. «Женщина отказалась оплачивать налоговую задолженность бывшего хозяина элитной иномарки. Машина была изъята и на эвакуаторе отправлена на место хранения — специализированную стоянку», — добавили в пресс-службе ведомства. После независимой оценки, машину выставят на продажу.