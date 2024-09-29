Освобождена Макеевка, где в начале СВО казнили 12 бойцов ВС России

29 сентября 2024 в 15:36 Размер текста - 17 +

ВС РФ освободили Макеевку в ЛНР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские силы освободили село Макеевка в Луганской Народной Республике. В 2022 году здесь ВСУ казнили 12 бойцов ВС РФ, которые без оружия сдавались в плен. О том, где находится Макеевка и что о ней известно — в материале URA.RU. Где находится освобожденная Макеевка и в чем ее важность Село Макеевка расположено в ЛНР. Город-спутник Донецка с аналогичным названием есть в ДНР, он находится под контролем ВС РФ. Сегодня, 29 сентября, российским силам удалось освободить и село Макеевка. По сообщениям telegram-канала «Украина.ру», освобождение таких населенных пунктов, как Макеевка и Невское в ЛНР приближает полное освобождение всего региона. Ранее этот же канал публиковал сообщения о заходе ВС РФ в село Невское и о водружении государственного флага на одном из домов. В Макеевке ВСУ казнили 12 солдат ВС РФ В 2022 году группа российских военных сдавалась в украинский плен в ныне освобожденной Макеевке в ДНР. Они без оружия ложились лицом вниз на землю. После этого на видео, которое тогда появилось в интернете, слышны выстрелы из автоматов. Позже коптер зафиксировал 12 тел российских бойцов, лежащих в ряд. В августе ВС РФ обманом пленили 30 азовцев* под Макеевкой В начале августа военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что российские военные пленили до 30 членов украинского батальона «Азов» (украинский националистический батальон, признан в РФ террористической организацией и запрещен) под Макеевкой в ЛНР. По его словам, это произошло после того, как российские солдаты смогли привлечь боевиков «Азова» в ловушку, предоставив возможность для штурма и создав условия для «огневого мешка». В сентябре российские силы взяли Макеевку под полный огневой контроль Российские войска в середине сентября взяли под полный огневой контроль село Макеевка в ЛНР, улучшив свое тактическое положение и взяв под контроль позиции украинских боевиков. ВС РФ удерживали контроль над позициями ВСУ, находящихся в административных границах села, сообщал Марочко. *Украинский батальон «Азов» признан в РФ террористической организацией и запрещен Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские силы освободили село Макеевка в Луганской Народной Республике. В 2022 году здесь ВСУ казнили 12 бойцов ВС РФ, которые без оружия сдавались в плен. О том, где находится Макеевка и что о ней известно — в материале URA.RU. Село Макеевка расположено в ЛНР. Город-спутник Донецка с аналогичным названием есть в ДНР, он находится под контролем ВС РФ. Сегодня, 29 сентября, российским силам удалось освободить и село Макеевка. По сообщениям telegram-канала «Украина.ру», освобождение таких населенных пунктов, как Макеевка и Невское в ЛНР приближает полное освобождение всего региона. Ранее этот же канал публиковал сообщения о заходе ВС РФ в село Невское и о водружении государственного флага на одном из домов. В 2022 году группа российских военных сдавалась в украинский плен в ныне освобожденной Макеевке в ДНР. Они без оружия ложились лицом вниз на землю. После этого на видео, которое тогда появилось в интернете, слышны выстрелы из автоматов. Позже коптер зафиксировал 12 тел российских бойцов, лежащих в ряд. В начале августа военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что российские военные пленили до 30 членов украинского батальона «Азов» (украинский националистический батальон, признан в РФ террористической организацией и запрещен) под Макеевкой в ЛНР. По его словам, это произошло после того, как российские солдаты смогли привлечь боевиков «Азова» в ловушку, предоставив возможность для штурма и создав условия для «огневого мешка». Российские войска в середине сентября взяли под полный огневой контроль село Макеевка в ЛНР, улучшив свое тактическое положение и взяв под контроль позиции украинских боевиков. ВС РФ удерживали контроль над позициями ВСУ, находящихся в административных границах села, сообщал Марочко. *Украинский батальон «Азов» признан в РФ террористической организацией и запрещен