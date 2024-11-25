25 ноября 2024

Полиция Ингушетии уличила челябинцев в помощи мошенникам. Видео

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Судебное заседание по делу Владимира Рыжука. г. Курган, форма, полиция
Полицейские раскрыли мошенническую схему с участием челябинев Фото:

Полиция Ингушетии, работая над раскрытием мошенничества в регионе, уличила двоих челябинцев в помощи злоумышленникам. Как сообщили URA.RU в пресс-службе МВД РФ, мужчин задержали по месту жительства.

«В родном регионе мужчины регистрировали на подставных лиц юридические фирмы и оформляли в банках счета, которые в дальнейшем использовались их подельниками в различных схемах хищений денег у граждан. Полицейские Ингушетии совместно с коллегами из УБК ГУ МВД России по Челябинской области и при силовой поддержке Росгвардии задержали злоумышленников по месту жительства», — сообщили URA.RU в пресс-службе МВД РФ.

Установлено, что челябинцы в составе группы действовали по всей стране. Всего они обманули 29 человек на сумму свыше 2,5 млн рублей. Сейчас в отношении них возбуждены уголовные дела. Они заключены под стражу.

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Полиция Ингушетии, работая над раскрытием мошенничества в регионе, уличила двоих челябинцев в помощи злоумышленникам. Как сообщили URA.RU в пресс-службе МВД РФ, мужчин задержали по месту жительства. «В родном регионе мужчины регистрировали на подставных лиц юридические фирмы и оформляли в банках счета, которые в дальнейшем использовались их подельниками в различных схемах хищений денег у граждан. Полицейские Ингушетии совместно с коллегами из УБК ГУ МВД России по Челябинской области и при силовой поддержке Росгвардии задержали злоумышленников по месту жительства», — сообщили URA.RU в пресс-службе МВД РФ. Установлено, что челябинцы в составе группы действовали по всей стране. Всего они обманули 29 человек на сумму свыше 2,5 млн рублей. Сейчас в отношении них возбуждены уголовные дела. Они заключены под стражу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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