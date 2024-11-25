Полиция Ингушетии, работая над раскрытием мошенничества в регионе, уличила двоих челябинцев в помощи злоумышленникам. Как сообщили URA.RU в пресс-службе МВД РФ, мужчин задержали по месту жительства.
«В родном регионе мужчины регистрировали на подставных лиц юридические фирмы и оформляли в банках счета, которые в дальнейшем использовались их подельниками в различных схемах хищений денег у граждан. Полицейские Ингушетии совместно с коллегами из УБК ГУ МВД России по Челябинской области и при силовой поддержке Росгвардии задержали злоумышленников по месту жительства», — сообщили URA.RU в пресс-службе МВД РФ.
Установлено, что челябинцы в составе группы действовали по всей стране. Всего они обманули 29 человек на сумму свыше 2,5 млн рублей. Сейчас в отношении них возбуждены уголовные дела. Они заключены под стражу.
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