Власти предупредили об изменениях в работе автобусов в Челябинске с 1 декабря

С 1 декабря в Челябинске появится новый автобусный маршрут
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На маршрут № 56 в Челябинске выйдут более вместительные автобусы (архивное фото) Фото:

С 1 декабря в работе общественного транспорта в Челябинске появятся некоторые изменения. Об этом 29 ноября рассказали в пресс-службе регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта. Подробнее — на URA.RU.

Новый автобусный маршрут №25т (Технический колледж — ЧКПЗ)

С 1 декабря в Челябинске запустят новый автобусный маршрут по регулируемому тарифу №25т. Он проследует от остановки «Технический колледж» до остановки ЧКПЗ. Маршрут пройдет по улицам Гагарина, Новороссийская, Машиностроителей, Копейское шоссе.

Его будут обслуживать четыре автобуса малого класса. Интервал движения составит — 18 минут. Первый рейс от улицы Харлова будет отходить в 6:00, а от ЧКПЗ — в 6:19 ежедневно. Последний рейс от Харлова — в 22:15, а от ЧКПЗ — в 21:37 ежедневно.

Более вместительные машины на маршруте №56 (ЖД вокзал — Шмакова)

Автобус №56а (Железнодорожный вокзал — Александра Шмакова) с 1 декабря перейдет на обслуживание более вместительными машинами среднего класса — в транспорте предусмотрено не менее 26 мест для сидения. На линию выйдут 12 машин, еще один автобус останется в резерве. Весь транспорт на маршруте будет 2023 года выпуска.

Автобус КМ3 (Теплотех — Харлова) завершает работу

С 1 декабря автобус КМЗ, следующий от Теплотехнического института до улицы Харлова завершает работу. Для поездок в Ленинский район жители Челябинска могут пользоваться автобусами №№19, 32, 91, троллейбусом №10.

В Челябинске ранее в работе общественного транспорта появились некоторые изменения. В ноябре на маршрутах заменили автобусы и увеличили количество троллейбусов на маршрутах.

Схема движения автобусного маршрута №25т
Схема движения автобусного маршрута №25т

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С 1 декабря в работе общественного транспорта в Челябинске появятся некоторые изменения. Об этом 29 ноября рассказали в пресс-службе регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта. Подробнее — на URA.RU. С 1 декабря в Челябинске запустят новый автобусный маршрут по регулируемому тарифу №25т. Он проследует от остановки «Технический колледж» до остановки ЧКПЗ. Маршрут пройдет по улицам Гагарина, Новороссийская, Машиностроителей, Копейское шоссе. Его будут обслуживать четыре автобуса малого класса. Интервал движения составит — 18 минут. Первый рейс от улицы Харлова будет отходить в 6:00, а от ЧКПЗ — в 6:19 ежедневно. Последний рейс от Харлова — в 22:15, а от ЧКПЗ — в 21:37 ежедневно. Автобус №56а (Железнодорожный вокзал — Александра Шмакова) с 1 декабря перейдет на обслуживание более вместительными машинами среднего класса — в транспорте предусмотрено не менее 26 мест для сидения. На линию выйдут 12 машин, еще один автобус останется в резерве. Весь транспорт на маршруте будет 2023 года выпуска. С 1 декабря автобус КМЗ, следующий от Теплотехнического института до улицы Харлова завершает работу. Для поездок в Ленинский район жители Челябинска могут пользоваться автобусами №№19, 32, 91, троллейбусом №10. В Челябинске ранее в работе общественного транспорта появились некоторые изменения. В ноябре на маршрутах заменили автобусы и увеличили количество троллейбусов на маршрутах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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