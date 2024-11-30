В Финляндии демонстранты потребовали открыть границу с РФ

В Хельсинки прошла демонстрация в поддержку открытия границы с Россией, организованная правозащитными организациями. Об этом сообщает Yle.
«Финские правозащитники призывают правительство открыть границу», — говорится в материале. Там добавили, что участники акции, состоявшейся 30 ноября, утверждают, что закрытие границы и принятый закон о выдворении создают опасные условия для беженцев, а также обвиняют правительство в криминализации мигрантов и усилении расизма.
Финские власти ранее объявили, что граница закрыта до дальнейшего уведомления, ссылаясь на ситуацию с потоком беженцев. Премьер-министр Петтери Орпо заявил, что закон о выдворении позволит в будущем рассмотреть возможность открытия пограничных пунктов.
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