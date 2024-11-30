В Финляндии демонстранты потребовали открыть границу с РФ

30 ноября 2024 в 21:07 Размер текста - 17 +

Закрытие границы угрожает безопасности беженцев, говорят правозащитники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Хельсинки прошла демонстрация в поддержку открытия границы с Россией, организованная правозащитными организациями. Об этом сообщает Yle. «Финские правозащитники призывают правительство открыть границу», — говорится в материале. Там добавили, что участники акции, состоявшейся 30 ноября, утверждают, что закрытие границы и принятый закон о выдворении создают опасные условия для беженцев, а также обвиняют правительство в криминализации мигрантов и усилении расизма. Финские власти ранее объявили, что граница закрыта до дальнейшего уведомления, ссылаясь на ситуацию с потоком беженцев. Премьер-министр Петтери Орпо заявил, что закон о выдворении позволит в будущем рассмотреть возможность открытия пограничных пунктов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Хельсинки прошла демонстрация в поддержку открытия границы с Россией, организованная правозащитными организациями. Об этом сообщает Yle. «Финские правозащитники призывают правительство открыть границу», — говорится в материале. Там добавили, что участники акции, состоявшейся 30 ноября, утверждают, что закрытие границы и принятый закон о выдворении создают опасные условия для беженцев, а также обвиняют правительство в криминализации мигрантов и усилении расизма. Финские власти ранее объявили, что граница закрыта до дальнейшего уведомления, ссылаясь на ситуацию с потоком беженцев. Премьер-министр Петтери Орпо заявил, что закон о выдворении позволит в будущем рассмотреть возможность открытия пограничных пунктов.