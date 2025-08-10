В Испании указали на тщетность попыток Евросоюза склонить Трампа на сторону Украины

Евросоюзу не удалось склонить американского лидера Дональда Трампа к поддержке Украины, несмотря на многочисленные уступки. С таким заявлением выступила испанская газета El Pais анализируя ситуации вокруг готовящейся встречи президента США с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.
«Трамп возвращает Украину на круги своя, несмотря на уступки Европы», — сообщается в материале издания. Там отметили, что европейские страны в последние месяцы неоднократно шли на компромиссы, чтобы убедить Трампа поддержать Киев. Однако «унизительные уступки европейских союзников в эти месяцы в попытке [добиться того], чтобы республиканец поддержал Киев», похоже, оказались напрасными.
Газета также считает, что Трамп предоставил главе РФ Владимиру Путину «огромную дипломатическую победу». В материале El Pais напоминают, что Украина не приглашена на переговоры президентов РФ и США и опасается возможных территориальных уступок ради мира. Издание также отмечает изменение настроений среди украинских военных, сообщается, что впервые большинство из них считают перемирие наиболее приемлемым вариантом развития событий.
Ранее Дональд Трамп объявил о своей готовности к личной встрече с Владимиром Путиным на Аляске. Диалог состоится 15 августа. Впоследствии это подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков. Почему именно Аляска, где она находится — в материале URA.RU.
