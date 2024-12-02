Ждать ли магнитную бурю 3 декабря: прогноз от ученых

Ученые РАН: в декабре магнитная буря обрушится на Землю на три дня
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Магнитные бури могут вызывать головные боли у метеозависимых людей
Магнитные бури могут вызывать головные боли у метеозависимых людей Фото:

Магнитные бури то и дело обрушиваются на Землю, выбивая из колеи метеозависимых людей. Поэтому лучше знать прогноз геомагнитной активности заранее, сверяя свои планы с данными ученых. О том, ждать ли магнитные бури в ближайшие дни — в материале URA.RU.

Будет ли магнитная буря 3 декабря 2024

Ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ считают, что вероятность магнитной бури 3 декабря довольно низкая — всего 5%. Шанс сильного магнитного шторма и того меньше — 1%.

В ближайшие несколько дней магнитосфера будет держаться в районе 2-3 баллов по Кр-индексу, который измеряет силу геомагнитной активности. Такой уровень указывает на спокойную магнитосферу и не ощутим для людей с метеозависимостью.

Когда ждать следующую магнитную бурю

По данным ученых, уровень возбуждения магнитосферы поднимется до 4 баллов 10 декабря и продержится три дня. Затем магнитную бурю ожидают 19 декабря. Стоит учитывать, что это — предварительный прогноз, и информация о геомагнитной активности может измениться ближе к датам.

Кто в группе риска из-за магнитных бурь

Многие врачи уверяют, что нет никаких доказательств того, что магнитная буря может негативно влиять на здоровье человека. Тем не менее, многие метеозависимые люди жалуются на головную боль, проблемы с концентрацией внимания и сильную усталость в период активности магнитосферы.

Чаще всего на магнитные бури обращают внимание люди, страдающие от хронических заболеваний, а также проблем с сердцем и артериальным давлением. Также метеозависимыми чаще становятся люди после 50 лет. Если магнитные бури регулярно вызывают сильный дискомфорт, врачи советуют обратиться в больницу к терапевту — возможно, метеозависимость является симптомом хронического заболевания, о котором человек даже не подозревает.

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

В первую очередь, чтобы не страдать от магнитных бурь, стоит наладить режим сна. Отдохнувший организм куда лучше переносит любые нагрузки и внешние воздействия, включая геомагнитную активность. Также не стоит лишний раз нервничать и избегать лишнего стресса, если есть такая возможность.

Стоит обратить внимание на свой рацион: разнообразное питание поможет восполнить недостаток витаминов и минералов. Не нужно забывать и про обильное питье — вода помогает кровообращению и зачастую помогает облегчить головные боли.

Не стоит перегружать организм во время магнитных бурь чрезмерными нагрузками, но легкие физические нагрузки пойдут только на пользу. Регулярная физическая активность в целом поможет почувствовать себя лучше и не реагировать на магнитные бури.

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Магнитные бури то и дело обрушиваются на Землю, выбивая из колеи метеозависимых людей. Поэтому лучше знать прогноз геомагнитной активности заранее, сверяя свои планы с данными ученых. О том, ждать ли магнитные бури в ближайшие дни — в материале URA.RU. Будет ли магнитная буря 3 декабря 2024 Ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ считают, что вероятность магнитной бури 3 декабря довольно низкая — всего 5%. Шанс сильного магнитного шторма и того меньше — 1%. В ближайшие несколько дней магнитосфера будет держаться в районе 2-3 баллов по Кр-индексу, который измеряет силу геомагнитной активности. Такой уровень указывает на спокойную магнитосферу и не ощутим для людей с метеозависимостью. Когда ждать следующую магнитную бурю По данным ученых, уровень возбуждения магнитосферы поднимется до 4 баллов 10 декабря и продержится три дня. Затем магнитную бурю ожидают 19 декабря. Стоит учитывать, что это — предварительный прогноз, и информация о геомагнитной активности может измениться ближе к датам. Кто в группе риска из-за магнитных бурь Многие врачи уверяют, что нет никаких доказательств того, что магнитная буря может негативно влиять на здоровье человека. Тем не менее, многие метеозависимые люди жалуются на головную боль, проблемы с концентрацией внимания и сильную усталость в период активности магнитосферы. Чаще всего на магнитные бури обращают внимание люди, страдающие от хронических заболеваний, а также проблем с сердцем и артериальным давлением. Также метеозависимыми чаще становятся люди после 50 лет. Если магнитные бури регулярно вызывают сильный дискомфорт, врачи советуют обратиться в больницу к терапевту — возможно, метеозависимость является симптомом хронического заболевания, о котором человек даже не подозревает. Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь В первую очередь, чтобы не страдать от магнитных бурь, стоит наладить режим сна. Отдохнувший организм куда лучше переносит любые нагрузки и внешние воздействия, включая геомагнитную активность. Также не стоит лишний раз нервничать и избегать лишнего стресса, если есть такая возможность. Стоит обратить внимание на свой рацион: разнообразное питание поможет восполнить недостаток витаминов и минералов. Не нужно забывать и про обильное питье — вода помогает кровообращению и зачастую помогает облегчить головные боли. Не стоит перегружать организм во время магнитных бурь чрезмерными нагрузками, но легкие физические нагрузки пойдут только на пользу. Регулярная физическая активность в целом поможет почувствовать себя лучше и не реагировать на магнитные бури.
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