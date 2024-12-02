В Челябинске выставили на продажу скандальный долгострой экс-подполковника ФСБ. Скрин

В Челябинске продают недостроенный торговый комплекс

03 декабря 2024 в 01:03 Размер текста - 17 +

Продаваемый Арбузовым объект готов менее чем наполовину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске выставили на продажу недостроенный торговый комплекс вместе с земельным участком, владеет которым индивидуальный предприниматель, полковник ФСБ в отставке Алексей Арбузов. Сообщение о продаже появилось на сайте бесплатных объявлений. Речь идет об объекте на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Молодогвардейцев. «Продам объект незавершенного строительства. Общая площадь — 300 квадратных метров. Договор аренды земельного участка, 4000 квадратных метров для завершения строительства, заключен», — говорится в объявлении на «Авито». Также указано, что готовность объекта составляет 39%. Общая стоимость недостроя составляет 45 млн рублей. Участок, где находится объект, Арбузов приобрел в 2013 году у другого предпринимателя. В 2015 году он получил разрешение в мэрии на строительство торгового комплекса, но строительство затянулась. Местные жители возмущались стройкой, пытались ее блокировать и записывали обращения к властям. Мэрия подавала в суд на Арбузова, требуя признать долгострой незаконным, чтобы потом объект снести. Власти суды проиграли. Теперь мэрия пытается взыскать с Арбузова более 2 млн рублей за пользование земельным участком. Арбузов много лет служил в органах госбезопасности. Ушел в отставку в звании подполковника. Затем занялся бизнесом. Суды с мэрией он не комментирует. Челябинцы выступали против строительства торгового комплекса на Молодогвардейцев, 70а Скрин с сайта «Авито» https://www.avito.ru/chelyabinsk/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovaya_ploschad_4226728633 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске выставили на продажу недостроенный торговый комплекс вместе с земельным участком, владеет которым индивидуальный предприниматель, полковник ФСБ в отставке Алексей Арбузов. Сообщение о продаже появилось на сайте бесплатных объявлений. Речь идет об объекте на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Молодогвардейцев. «Продам объект незавершенного строительства. Общая площадь — 300 квадратных метров. Договор аренды земельного участка, 4000 квадратных метров для завершения строительства, заключен», — говорится в объявлении на «Авито». Также указано, что готовность объекта составляет 39%. Общая стоимость недостроя составляет 45 млн рублей. Участок, где находится объект, Арбузов приобрел в 2013 году у другого предпринимателя. В 2015 году он получил разрешение в мэрии на строительство торгового комплекса, но строительство затянулась. Местные жители возмущались стройкой, пытались ее блокировать и записывали обращения к властям. Мэрия подавала в суд на Арбузова, требуя признать долгострой незаконным, чтобы потом объект снести. Власти суды проиграли. Теперь мэрия пытается взыскать с Арбузова более 2 млн рублей за пользование земельным участком. Арбузов много лет служил в органах госбезопасности. Ушел в отставку в звании подполковника. Затем занялся бизнесом. Суды с мэрией он не комментирует.