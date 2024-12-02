02 декабря 2024

В Челябинске выставили на продажу скандальный долгострой экс-подполковника ФСБ. Скрин

В Челябинске продают недостроенный торговый комплекс
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Челябинск, подъемный кран, кран, недвижимость, башенный кран, строительство, стройка, новостройка, многоэтажное строительство
Продаваемый Арбузовым объект готов менее чем наполовину Фото:

В Челябинске выставили на продажу недостроенный торговый комплекс вместе с земельным участком, владеет которым индивидуальный предприниматель, полковник ФСБ в отставке Алексей Арбузов. Сообщение о продаже появилось на сайте бесплатных объявлений. Речь идет об объекте на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Молодогвардейцев.

«Продам объект незавершенного строительства. Общая площадь — 300 квадратных метров. Договор аренды земельного участка, 4000 квадратных метров для завершения строительства, заключен», — говорится в объявлении на «Авито». Также указано, что готовность объекта составляет 39%. Общая стоимость недостроя составляет 45 млн рублей.

Участок, где находится объект, Арбузов приобрел в 2013 году у другого предпринимателя. В 2015 году он получил разрешение в мэрии на строительство торгового комплекса, но строительство затянулась. Местные жители возмущались стройкой, пытались ее блокировать и записывали обращения к властям.

Мэрия подавала в суд на Арбузова, требуя признать долгострой незаконным, чтобы потом объект снести. Власти суды проиграли. Теперь мэрия пытается взыскать с Арбузова более 2 млн рублей за пользование земельным участком.

Арбузов много лет служил в органах госбезопасности. Ушел в отставку в звании подполковника. Затем занялся бизнесом. Суды с мэрией он не комментирует.

Челябинцы выступали против строительства торгового комплекса на Молодогвардейцев, 70а
Челябинцы выступали против строительства торгового комплекса на Молодогвардейцев, 70а

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В Челябинске выставили на продажу недостроенный торговый комплекс вместе с земельным участком, владеет которым индивидуальный предприниматель, полковник ФСБ в отставке Алексей Арбузов. Сообщение о продаже появилось на сайте бесплатных объявлений. Речь идет об объекте на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Молодогвардейцев. «Продам объект незавершенного строительства. Общая площадь — 300 квадратных метров. Договор аренды земельного участка, 4000 квадратных метров для завершения строительства, заключен», — говорится в объявлении на «Авито». Также указано, что готовность объекта составляет 39%. Общая стоимость недостроя составляет 45 млн рублей. Участок, где находится объект, Арбузов приобрел в 2013 году у другого предпринимателя. В 2015 году он получил разрешение в мэрии на строительство торгового комплекса, но строительство затянулась. Местные жители возмущались стройкой, пытались ее блокировать и записывали обращения к властям. Мэрия подавала в суд на Арбузова, требуя признать долгострой незаконным, чтобы потом объект снести. Власти суды проиграли. Теперь мэрия пытается взыскать с Арбузова более 2 млн рублей за пользование земельным участком. Арбузов много лет служил в органах госбезопасности. Ушел в отставку в звании подполковника. Затем занялся бизнесом. Суды с мэрией он не комментирует.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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